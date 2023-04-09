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Начальник радиолокационной станции «Ниобий» рассказах о ее преимуществах

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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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Командир радиолокационной станции «Ниобий» Анатолий в День войск противовоздушной обороны (ПВО), который празднуется 9 апреля, рассказал о преимуществах работы со станцией и ее главных достоинствах. Минобороны показало, как проходит боевое дежурство расчетов РЛС «Ниобий» Западного военного округа.

Российские средства ПВО отражают воздушные атаки противника, использующего беспилотники, реактивные системы залпового огня (РСЗО) и баллистические ракеты. Вовремя реагировать на такие угрозы помогают современные радиолокационные станции (РЛС ), такие как «Ниобий».

«Радиолокационная станция мобильная, дежурного режима. Предназначена для обнаружения аэродинамических целей, определения государственных принадлежностей. Наша задача — это обеспечение безопасности пролета своей авиации, в том числе беспилотной. Задачи сложные и ответственные, информацию выдаем на вышестоящие командные пункты», — рассказал Анатолий.

Он подчеркнул, что одной из задач ПВО является не только поражение и уничтожение, но и снижение эффективности вражеской техники, ее ударов.

Станция сканирует небо в радиусе пятисот км. Одновременно ведет наблюдение за сотнями объектов. Информация о потенциально опасных целях поступает в командный пункт. Там принимается решение, какое подразделение ПВО будет сопровождать и уничтожит цель.

РЛС «Ниобий» предназначена для обнаружения и сопровождения аэродинамических и баллистических целей. Обработка данных осуществляется в автоматическом режиме с последующей выдачей готовой информации потребителям. Система «Ниобий» способна выявить самолеты и вертолеты противника, сложные для обнаружения беспилотники, изготовленные из композитных материалов, пояснили в Минобороны.

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«…Очень эргономично работать с ней. Простота в освоении. Относительная простота в эксплуатации. Приезжают представители завода изготовителя, оказывают всестороннюю огромную поддержку на всех уровнях», — добавил Анатолий.

Собранные данные со всех радиолокационных комплексов формируют общую картину неба. Это позволяет оперативно принимать решение по целям, самые часто встречающиеся из которых — беспилотники.

В России во второе воскресенье апреля отмечают День войск противовоздушной обороны (ПВО) — праздник сухопутных войск, обеспечивающих защиту объектов гражданской или военной инфраструктуры от нападения с воздуха.

В 2023 году торжество приходится на 9 апреля. «Известия» рассказали об истории и традициях праздника.

28 июня 2022 года Министерство обороны показало работу еще одного комплекса радиолокационных станций «Небо-СВ». Комплекс мобильный, и в целях безопасности всё время перемещается. Расчет может менять дислокацию несколько раз за день.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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