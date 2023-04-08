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Сирия выпустила три ракеты в сторону Израиля

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Фото: REUTERS/Amir Cohen
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Три ракеты выпущены с территории Сирии в сторону Израиля. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии 8 апреля.

«В продолжение сообщений о прозвучавших сиренах три ракеты были выпущены из Сирии по территории Израиля, одна из ракет пересекла территорию Израиля и упала на открытой местности на юге Голанских высот», — говорится в публикации в Telegram-канале.

Добавляется, что системы противовоздушной обороны не были задействованы.

По информации Al Hadath, израильские танки нанесли удар по сирийской территории в ответ на ракетный обстрел.

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Ранее, 7 апреля, израильская армия нанесла удары по территории Ливана. Ракеты поразили объекты палестинского «Исламского движения сопротивления» (ХАМАС) на юге страны.

Тогда же ВВС Израиля нанесли удары по сектору Газа. Удары были нанесены по объектам производства оружия ХАМАС в северной и центральной частях страны. Также было атаковано два туннеля.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что враги еврейского государства заплатят за каждый акт агрессии против него. При этом он добавил, что израильская сторона не намерена менять статус-кво на Храмовой горе.

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