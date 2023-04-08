В Санкт-Петербурге стартует Неделя физики. О мире физики и науках, адаптирующихся с ходом времени, рассказал 8 апреля президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук на выступлении в рамках городской Недели физики в Санкт-Петербурге.

Лекция приурочена к старту Недели физики. В образовательных учреждениях будут проходить мастер-классы, открытые уроки, лекции. В понедельник, 10 апреля, откроется заключительный этап Всероссийской олимпиады по физике.

По словам Ковальчука, предметом интереса физики становится сама жизнь.

Больше чем за два часа выступления член-корреспондент Российской академии наук (РАН) затронул множество тем. Он обсудил технологии, ресурсы, а также вызовы современного поколения. Отдельно отметил многие сферы физики, в которых нашим ученым в мире равных нет.

«До сих пор американцы покупают наши ракетные двигатели РД-180. Мы им продаем много лет. Они его собирают, разбирают, собирают, разбирают. А металл сделать не могут. Жизнь очень просто устроена, поэтому учить надо физику. Не так, как они учатся», — указал Ковальчук.

Как он рассказал студентам Санкт-Петербургского государственного университета, в настоящее время в России одна из лучших научных и образовательных систем.

«Сейчас еще должна быть завершена реформа академии наук. Тогда мы будем иметь самую современную, нацеленную в будущее систему организации науки и образования», — подчеркнул Ковальчук.

Присутствующие, слушая Ковальчука, записывали тезисы, фотографировали представленные им слайды, а в перерывах обсуждали услышанное.

«Наверное, про какие-то нанотехнологии новые. Потом рассказывалось про природные технологии, что сейчас мы перейдем на акцент природы, чтобы дублировать, так скажем, природные науки, а не загрязнять природу. Вот это тоже было интересно! Я даже в заметки себе это записала, чтобы потом прогуглить и изучить еще раз», — отметила студентка СПбПУ Дарья Чуднова, говоря о наиболее понравившихся темах, раскрытых Ковальчуком.

Он также рассказал подробно про Курчатовский институт, назвав его крупнейшим мировым центром материаловедения. Его специалистами создаются трубопроводы, множество гражданских судов, военных кораблей и подлодок.

«Я вам приведу простой пример. Мы единственная страна в мире, которая имеет титановые подводные лодки. Почему? А потому что в нашем институте смогли сварить титан так, что шов прочнее, чем сам титан. Ни одна страна мира этого сделать не может», — пояснил он.

Также он отметил, что значимость физики серьезно выросла в последнее время, потому что объект и предмет изучения стали намного сложнее. Если на предыдущих этапах предметом физики были металлы и полупроводники, то сейчас ученые заинтересовались живыми существами, отметил он.

Ранее в Москве прошла Курчатовская молодежная научная школа. Мероприятие проводилось с 20 по 23 марта в Национальном исследовательском центре в 17-й раз.