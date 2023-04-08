Президент Курчатовского института Ковальчук указал на рост значимости физики

Значимость физики серьезно выросла в последнее время, потому что объект и предмет изучения стали намного сложнее. Об этом в субботу, 8 апреля, заявил президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук на выступлении в рамках «Городской недели физики» в Санкт-Петербурге.

По его словам, если на предыдущих этапах предметом физики были металлы и полупроводники, то сейчас ученые заинтересовались живыми существами.

«Мы с вами живем при революционном времени. Сегодня объект физики — это живая жизнь, сама природа», — указал он.

Ковальчук уточнил, что представления о конце эры физики ведет в тупик развития как отдельных людей, так и нации, которые так считают.

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