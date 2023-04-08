В ЮАР заявили об ожидании на саммите всех лидеров БРИКС

ЮАР ждет на саммит в августе лидеров всех стран — участниц БРИКС, в том числе президента России Владимира Путина. Об этом в субботу, 8 апреля, сообщил шерпа республики в объединении Анил Суклал.

«Россия не утверждала обратного. Приглашение направил президент [ЮАР Сирил] Рамофоса, президент Путин поблагодарил, мы готовимся к тому, что все лидеры будут присутствовать в ЮАР», — сказал он «РИА Новости».

По словам Суклала, в настоящее время кабинет министров ЮАР обсуждает вопрос об участии президента России в переговорах. Однако он подчеркнул, что организаторы готовятся к полноценному саммиту.

Ранее, 25 января, глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что на саммите в ЮАР будет обсуждаться инициатива о создании валюты БРИКС.

В конце февраля эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов сказал «Известиям», что Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и БРИКС имеют широкие перспективы развития. По его мнению, у многих южных стран есть запрос «на некую альтернативную модель развития», они не хотят находиться под контролем США или Европы.

В июне 2022 года на XIV саммите БРИКС Путин отметил, что роль организации сейчас особенно востребована для выстраивания многополярного мира.

БРИКС (сокращение от Brazil, Russia, India, China и South Africa) — это межгосударственное объединение Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР.