Реклама
Прямой эфир
Армия
Российские силы уничтожили до 20 боевиков на купянском направлении
Политика
Медведев предрек исчезновение Украины
Туризм
Спрос на горнолыжные курорты России увеличился на 15%
Армия
Российские военные уничтожили разведгруппу ВСУ на южнодонецком направлении
Мир
В Китае заявили о сомнительной ситуации в ЕС после вхождения Финляндии в НАТО
Мир
Военный аналитик предрек крупнейшую мобилизацию на Украине перед контрнаступлением
Мир
Reuters сообщило о пятом с начала года снижении цен на электромобили Tesla
Общество
В Екатеринбурге открыли памятную доску погибшему в спецоперации гвардии лейтенанту
Армия
Летчик Су-27 одним боевым вылетом лишил националистов двух Ми-24 и одного Су-25
Общество
Источник сообщил о задержании второго причастного к нападению на силовиков в Ингушетии
Общество
Решение об аресте Треповой по делу о теракте в кафе Петербурга вступило в силу
Мир
Зеленский назвал возвращение Крыма безальтернативным вариантом для мира
Мир
NYT сообщила об утечке новых секретных документов США по Украине

В ЮАР заявили об ожидании на саммите всех лидеров БРИКС

Шерпа Суклал: ЮАР ждет приезда на саммит всех лидеров БРИКС, включая Путина
0
Фото: Global Look Press/Kremlin Pool
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

ЮАР ждет на саммит в августе лидеров всех стран — участниц БРИКС, в том числе президента России Владимира Путина. Об этом в субботу, 8 апреля, сообщил шерпа республики в объединении Анил Суклал.

«Россия не утверждала обратного. Приглашение направил президент [ЮАР Сирил] Рамофоса, президент Путин поблагодарил, мы готовимся к тому, что все лидеры будут присутствовать в ЮАР», — сказал он «РИА Новости».

По словам Суклала, в настоящее время кабинет министров ЮАР обсуждает вопрос об участии президента России в переговорах. Однако он подчеркнул, что организаторы готовятся к полноценному саммиту.

Пополнить рады: Египет, Саудовская Аравия и Турция могут вступить в БРИКС
Не исключено, что некоторые из них присоединятся к объединению очень скоро

Ранее, 25 января, глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что на саммите в ЮАР будет обсуждаться инициатива о создании валюты БРИКС.

В конце февраля эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов сказал «Известиям», что Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и БРИКС имеют широкие перспективы развития. По его мнению, у многих южных стран есть запрос «на некую альтернативную модель развития», они не хотят находиться под контролем США или Европы.

В июне 2022 года на XIV саммите БРИКС Путин отметил, что роль организации сейчас особенно востребована для выстраивания многополярного мира.

БРИКС (сокращение от Brazil, Russia, India, China и South Africa) — это межгосударственное объединение Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023