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СК с проверкой вскрывает двери баров на Думской в Петербурге

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Фото: СК РФ
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В некоторых барах на Думской улице в центре Санкт-Петербурга отказались открывать двери правоохранителям. В результате пришлось применить болгарки, рассказал корреспондент «Известий» Семен Егоров в субботу, 8 апреля.

«Одно из заведений отказалось открывать двери, несмотря на то, что, судя по звуку, там были люди, играла музыка. В итоге пошли в действия болгарки», — рассказал Егоров.

Некоторые бары пропускали силовиков для проверки. В основном стражи порядка удостоверяются в совершеннолетии посетителей, просят выключить музыку, вывести гостей и закрыть заведение.

Ранее в этот день полицейские и следователи с проверкой посетили бары на улицах Думской и Ломоносова. Некоторые заведения заработали после скандального закрытия из-за вовлечения несовершеннолетних в употребление алкоголя.

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Ранее, 7 января, депутаты Госдумы предложили подготовить законопроект, который будет запрещать продажу пива без лицензии, а продавцы пива и пивных напитков должны будут в обязательном порядке подключаться к системе по контролю за производством и оборотом алкоголя.

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