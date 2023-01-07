В Госдуме предложили запретить продажу пива без лицензии

Депутаты Госдумы планируют подготовить и вынести на рассмотрение законопроект, которым будет запрещаться продажа пива без лицензии, а продавцы пива и пивных напитков должны будут в обязательном порядке подключаться к системе по контролю за производством и оборотом алкоголя (ЕГАИС). Об этом в субботу, 7 января, сообщил член комитета нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев.

В беседе с «РИА Новости» он обратил внимание на то, что в России пиво до сих пор не подлежат регулированию ЕГАИС.

По действующему законодательству, лицензия на продажу для этого типа товаров в розничной торговле не нужна. При этом подключаться к ЕГАИС нужно, но при продаже пива и пивных напитков система учитывает не каждую проданную бутылку, а данные об оптовой закупке алкоголя у легального поставщика. Внести изменения предлагается именно в этой части.

Как заметил Хамзаев, депутаты намерены сделать так, чтобы пиво облагалось полным алкогольным акцизом, а на продукцию распространялась система ЕГАИС. Это, по его словам, значительно уменьшит долю контрафакта.

Законопроект, предположительно, могут внести на рассмотрение Госдумы уже на весенней сессии.

21 декабря стало известно, что Минэкономики и Минфин России рассматривают возможность увеличить ввозные пошлины на пиво из «недружественных» стран. Детали возможных нововведений не приводились, так как в настоящий момент идет обсуждение целесообразности меры как таковой.