В РФ предложили поднять пошлины на ввоз пива из недружественных стран

Минэкономики и Минфин России рассматривает возможность увеличить ввозные пошлины на пиво из «недружественных» стран. Об этом в среду, 21 декабря, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Детали возможных нововведений не приводятся, поскольку в настоящий момент идет обсуждение целесообразности меры как таковой.

В число «недружественных» по отношению к РФ государств входят все страны Евросоюза (ЕС), а также США, Великобритания, Япония и Австралия. Несмотря на то, что некоторые зарубежные производители пива отказались от сотрудничества, ряд компаний из Чехии, Германии и Бельгии всё еще поставляют продукцию на российский рынок.

Как подчеркнул в разговоре с «Ъ» совладелец дистрибутора SVAM Group Игорь Хавский, рост пошлин может привести к сокращению импорта и, следовательно, к ощутимому повышению розничных цен.

Другие собеседники издания отмечают, что увеличение ставки обеспечит поддержку отечественным производителям, однако ассортимент специализированных импортных сортов пива, вероятнее всего, серьезно пострадает.

1 августа сообщалось, что Нидерландский пивоваренный концерн Heineken намерен продать бизнес в России до конца 2022 года.

До этого, 9 марта, Heineken заявил о прекращении выпуска и продаж своего флагманского бренда в РФ. Производитель отмечал, что решение связано с развитием ситуации вокруг Украины. Это означает, что компания не будет получать деньги, роялти и дивиденды от своего российского подразделения.

Тогда же датский концерн Carlsberg, владеющий пивоваренной компанией «Балтика», прекратил производство пива под своим флагманским брендом на территории России, а также отказался от рекламы в РФ.

Многие международные компании приостановили сотрудничество с РФ на фоне санкций западных стран. Ограничения ввели после того, как 24 февраля глава государства Владимир Путин объявил о начале специальной операции по защите мирного населения Донбасса.

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