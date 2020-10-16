Сняли пену: торговцев пивом изгоняют из жилых домов

В Саратовской области предлагают запретить розничную продажу разливного пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи в торговых объектах, расположенных в многоквартирных домах и пристроенных к ним помещениях. В ряде регионов уже действуют аналогичные запреты, призванные ограничить потребление алкоголя в шаговой доступности от жилья. Однако в индустрии слабоалкогольных напитков не все согласны с подобными ограничениями. В ситуации разбирались «Известия».

Предстоит доработать

Законопроект о расширении ограничений продажи слабоалкогольных напитков был рассмотрен на заседании рабочей группы комитета Саратовской областной думы по экономической, инвестиционной политике, предпринимательству и развитию цифровых технологий. В области предлагается ввести запрет розничной продажи разливного пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи в торговых объектах, расположенных в многоквартирных домах и пристроенных к ним помещениях.

По словам представителя областной прокуратуры Ивана Гусева, на работу таких заведений поступает огромное количество жалоб из-за нарушения тишины и покоя. Согласно приведенной полицейской статистике, с начала года в местах работы таких торговых объектов было совершено 19 преступлений и 353 правонарушения, включая продажу алкогольных напитков несовершеннолетним.

Сняли пену Магазин разливных напитков на первом этаже жилого дома Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Пока документ находится в стадии доработки и проведения дополнительных консультаций, пояснил «Известиям» председатель комитета Наиль Ханбеков.

— Мы должны послушать и самих предпринимателей и однозначно прислушаться к [ним]. Депутаты приняли решение, что стоит более подробно рассмотреть все тонкости, изучить данные антимонопольной службы, статистику, данные полиции о том, сколько нарушений и обращений в принципе было рассмотрено по этому вопросу. Такой серьезный закон нельзя принимать сгоряча, — считает депутат.

На разных стадиях

В Московской области закон об ограничении продажи пива и других слабоалкогольных напитков в многоквартирных жилых домах был принят еще в прошлом году. Под запретом оказались магазины с подобной продукцией, размещенные в помещениях, переведенных из категории жилых в нежилые, а также во встроенных, пристроенных помещениях в многоквартирных домах, чей вход организован со стороны двора или торца здания. Однако в июне текущего года запрет был снят.

Согласно пояснительной записке, такое решение было принято в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, сохранения рабочих мест и заработной платы работников торговли, осуществляющих деятельность в условиях введения режима повышенной готовности и самоизоляции.

Между тем, в ряде регионов схожие запреты продолжают действовать. Например, в Тульской области закон вступил в силу в 2018 году, а в Амурской области — в 2017-м.

Сняли пену Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

В июне депутаты Законодательного собрания Кузбасса также запретили продажу разливного пива в магазинах на первых этажах многоквартирных жилых домов, чтобы ограничить потребление алкоголя населением. Ограничение начнет действовать с 1 января 2021 года, чтобы бизнес успел перепрофилировать работу без массовых сокращений.

— Запрет на реализацию в розлив — это довольно жесткая мера. Сейчас достаточно сложная экономически ситуация. Когда мы провели финансово-экономическое обоснование [законопроекта], то, в случае закрытия 906 объектов, [расположенных в многоквартирных домах], под сокращение попадают примерно 4 тыс. человек, — сообщила начальник областного департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кузбасса Вероника Трихина. — Поэтому мы пошли навстречу бизнесу и дали им поработать еще полгода.

Есть все нужные инструменты

На сегодняшний день не требуется никаких дополнительных запретов, потому что существующее законодательство позволяет решить все вопросы в данной отрасли, считает президент правления Национального союза производителей пива и напитков Елена Цветкова.

— Что из себя представляют магазины разливного пива, расположенные в жилых домах? Это торговля каким-то специализированным ассортиментом в виде пива и закусок. Как правило, любая торговля или предприятие, расположенное на первом этаже жилого дома, приносит какие-то неудобства жителям. Конечно же, в первую очередь должен быть обеспечен их комфорт, — подчеркивает Цветкова. — Но сегодня, если у жителей есть жалобы на конкретный магазин, то этот вопрос и так решается по действующим законам. У нас для этого существуют полиция, Роспотребнадзор, муниципальные власти, департаменты торговли — у них огромное количество инструментов для того, чтобы разобраться с этим предприятием .

Сняли пену Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

По ее словам, введение закона создает неравные условия конкуренции, так как в супермаркетах легко можно купить фасованную алкогольную продукцию. «В целом в магазинах разливного пива никто не пьет. Это просто способ реализации продукции. Покупатель в любом случае уносит закрытую бутылку и не выпивает ее в самом магазине», — заключила собеседница «Известий».

Нужен комплексный подход

Исполнительный директор Союза российских пивоваров Вячеслав Мамонтов отмечает, что подобные законодательные инициативы на региональном уровне подрывают « имидж как самого пива, так и всей отрасли. Если говорить о жестком регулировании отрасли, то эти меры будут распространяться на всех участников рынка, в том числе и на законопослушных, и потому в решении данного вопроса необходимо искать золотую середину ».

Сняли пену Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

С ним согласен и исполнительный директор «Объединения участников пиво-безалкогольного рынка» Камаль Лебедев. По его словам, с одной стороны, это действительно скажется на предпринимательстве. «С другой стороны, мы понимаем, что у этого бизнеса могут быть негативные последствия: например, дети видят, как взрослые выходят из магазинов с бутылками, пьют. Таким образом получается, что та небольшая группа людей, которая позволяет себе вольности, подрывает доверие ко всему сектору бизнеса. Это сложный вопрос и решать его нужно вдумчиво и комплексно», — подчеркивает он.

Мнение трезвенников