Под градусником: Минпромторг готовит послабления для продажи алкоголя

Решение о торговле алкоголем рядом с медучреждениями отдадут на откуп регионам. Как выяснили «Известия», законопроект, который наделит субъекты правом самостоятельно разрешать такую продажу в магазинах и кафе на прилегающих территориях, готовит Минпромторг . В большинстве фракций нижней палаты документ раскритиковали, считая, что это приведет к спаиванию населения. А вот эксперты полагают, что розничная продажа алкоголя должна быть более гибкой . Например, ресторан, где употребляют дорогое вино или коньяк, не помешает работе не только больницы, но и детского сада.

Нельзя, но иногда можно

Минпромторг готовит поправки в ст. 16 Федерального закона № 171 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», сообщили «Известиям» источники, близкие к разработке инициативы. По их данным, ведомство собирается частично отменить запрет на продажу алкоголя рядом с медицинскими учреждениями.

«По поручению заместителя председателя правительства РФ Т.А. Голиковой разработан законопроект о передаче субъектам России полномочий самостоятельно определять виды медицинской деятельности, осуществление которой не препятствует розничной продаже алкогольной продукции в магазинах и кафе на прилегающих территориях», — подтвердили «Известиям» в пресс-службе министерства.

При реализации новой нормы каждый регион сможет решать, какая медицинская деятельность не окажется препятствием для розничной продажи алкоголя (в том числе при оказании услуг общественного питания), отметили в ведомстве. При этом будут учитываться местные особенности, например социально-экономическое положение, уровень развития торговли и общественного питания, а также обеспеченность населения площадью торговых объектов.

а2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Как сообщили в пресс-службе Минпромторга, законопроект внесут в правительство в III квартале этого года, после чего он поступит в Госдуму.

Согласно 171-ФЗ, сейчас в России запрещена продажа алкоголя на территориях, прилегающих к медицинским, детским, образовательным организациям, а также к учреждениям культуры, физкультурно-оздоровительным и спортивным сооружениям. В 2017 году было разработано постановление кабмина, согласно которому предлагалось ввести послабления для продажи спиртного рядом с медучреждениями . Право определять их вид деятельности осталось за правительством РФ. Предполагалось, что это будут массажные кабинеты, косметические салоны, лаборатории и другие объекты.

Однако, как рассказали «Известиям» в Минпромторге, «из-за особенностей каждого конкретного субъекта невозможно определить на федеральном уровне единый общероссийский перечень». Теперь в случае принятия законопроекта за ситуацию возьмутся регионы. Сегодня каждый субъект сам определяет возможное для продажи алкоголя расстояние от соцучреждений. Оно может варьироваться от 30 до 300 м.

Требует изучения

Во фракциях Госдумы отнеслись к законопроекту скептически, посчитав, что субъектам доверять такие полномочия нельзя.

— Фракция ЛДПР занимает в этом вопросе традиционную позицию. Мы против того, чтобы спивалось население, чтобы создавались дополнительные условия для продажи алкоголя . Тем более если речь может идти о социальных учреждениях, где люди будут проходить лечение, — заявил «Известиям» зампред фракции либерал-демократов Ярослав Нилов.

По его словам, новые послабления, предлагаемые Минпромторгом, могут способствовать стимулировать к покупке алкоголя. При этом парламентарий отметил, что ему понятна позиция министерства, в задачи которого входит поддержка промышленности и экономическое развитие.

а3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Но если думать о здоровье наших граждан, то любые послабления будут приводить к большему потреблению . В России, по официальным данным, оно и так превышает нормы, которые утверждены ВОЗ, — подчеркнул депутат, отметив, что фракция внимательно проанализирует законопроект, когда он будет внесен в Госдуму.

Первый зампред фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов также считает, что документ требует изучения.

— Очевидно, что он может быть разработан под влиянием производителей и продавцов алкоголя. Как можно объяснить торговлю алкоголем возле медучреждений? Никакие доходы региональных бюджетов не могут оправдать алкоголизацию страны. Мы его вряд ли поддержим, — заверил «Известия» парламентарий.

Аналогичную позицию занимают и коммунисты.

— Если сегодня запрет существует, то снимать его нельзя — о каких бы учреждениях ни шла речь . Ведь уже официально известно, что из-за пандемии коронавируса население стало больше выпивать. Зачем усугублять ситуацию? — заявил «Известиям» зампред фракции КПРФ Валентин Шурчанов.

В «Единой России» «Известиям» обещали дать оценку законопроекту после его внесения в нижнюю палату.

А вот эксперты увидели в документе свои плюсы.

— Идея мне понятна. Ведь то или иное учреждение не всегда попадает под классическое определение социального объекта. Например, в Ижевске есть частный детский сад, а с другой стороны здания, где он расположен, находится алкогольный магазин. Думаю, что если субъекты получат такие полномочия, то они смогут урегулировать и такие проблемные вопросы, — заявил «Известиям» член Общественной палаты, руководитель проекта «Трезвая Россия» Руслан Хамзаев.

а1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

По его словам, конечно, с другой стороны, это может привести и к усугублению ситуации, если региональные власти будут злоупотреблять своими полномочиями.

— Мы в Общественной палате внимательно проследим за этим законопроектом и проведем по нему нулевые чтения, чтобы понять его плюсы и минусы, — заявил общественник.

Глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев считает, что система розничной продажи алкоголя в России должна стать более гибкой.

— Спиртное всегда приносило немалые доходы в бюджет, поэтому не надо грести всех под одну гребенку. Если рядом с детским садом находится ресторан, где употребляют дорогое французское вино или коньяк, там не будут собираться алкоголики, — отметил эксперт.