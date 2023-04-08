Силовики посетили заработавшие после скандального закрытия бары в центре Санкт-Петербурга

Полицейские и следователи посетили с проверкой бары на улицах Думская и Ломоносова, которые неожиданно заработали после их скандального закрытия. Об этом в субботу, 8 апреля, рассказал корреспондент «Известий» Семен Егоров.

Правоохранители заходят в заведения, которые в конце марта были закрыты из-за вовлечения несовершеннолетних в систематическое употребление алкоголя.

Силовики останавливают музыку и просят гостей уйти, при этом проверяя на выходе их паспорта. Если в баре находятся несовершеннолетние, то составляется протокол.

Сейчас оперативники работают в 13 таких точках. Одно из заведений даже пришлось вскрывать болгаркой — хозяева не стали открывать железную дверь, хотя заведение, судя по всему, работало.

Владельцы ларьков с шавермой, стоящих неподалеку от баров, также отмечали, что на Думской было очень много криминала, часто происходили драки. А в одном из мест 15-летняя школьница отравилась этанолом.

7 апреля в Госдуму РФ внесли законопроект об ограничении продажи вейпов. Закон о полном запрете вейпов для несовершеннолетних может быть принят 11 апреля.

С начала года в Карелии зарегистрировано девять случаев отравления детей алкоголем. Специалисты отмечают, что для несовершеннолетних употребление алкоголя более опасно, чем для взрослого человека. Спиртное может влиять на психическое здоровье и иммунитет.