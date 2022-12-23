Курьеров накажут за доставку алкоголя подросткам

Для курьеров, которые будут передавать спиртное несовершеннолетним, предлагают сделать более жесткие наказания, чем для кассиров в обычных магазинах. В начале января комитет по экономической политике обсудит этот вопрос с экспертами, рассказал «Известиям» один из его членов.

Сейчас за такое нарушение в офлайн-рознице продавец может получить штраф в 50 тыс. рублей, а юридическое лицо — до 300 тыс. (по ст. 14.16 КоАП). При неоднократном нарушении будет грозить уже уголовная ответственность: например, до шести месяцев исправительных работ.

Вопрос стал актуальным после того, как Минфин разработал законопроект об онлайн-торговле спиртным. В качестве эксперимента в 2023 году продажи должны стартовать в Москве и Подмосковье. Документ уже прошел межведомственное согласование. При этом на первых этапах купить онлайн можно будет только слабый алкоголь, например отечественное вино, продавать его будут только на сайте «Почты России». Согласно проекту, спиртное доставят адресату лишь спустя 24 часа.

Чтобы оградить подростков от алкоголя, который доставляют курьеры, авторы документа предложили использовать Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) — ее сейчас используют на сайте госуслуг. Альтернативой при доставке спиртного может быть проверка возраста с помощью паспорта. Хотя, к примеру, в Минздраве уверены, что такие нормы всё же не защищают несовершеннолетних от алкоголя.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Курьерный рост: штраф за доставку подросткам спиртного будет выше, чем в офлайне