NYT сообщила об утечке новых секретных документов США по Украине

В социальных сетях появилась новая порция секретных документов, в которых подробно описана работа национальной разведки США по Украине. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщила газета The New York Times (NYT).

«Высокопоставленные сотрудники разведки назвали утечку «кошмаром для Пяти глаз», имея в виду Соединенные Штаты, Великобританию, Австралию, Новую Зеландию и Канаду», — пишет издание.

Накануне, 6 апреля, в Сеть утекли секретные документы США и НАТО по контрнаступлению Вооруженных сил Украины. Они содержат информацию о графиках поставок оружия, численности войск и батальонов. Украинские власти заявили о том, что документы являются фейком.

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