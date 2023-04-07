Экс-советник главы Пентагона объяснил провал танкового удара ВСУ

Российские противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) способны уничтожить западную бронетехнику, поставляемую киевскому режиму, в том числе немецкие танки Leopard и американские Abrams. Такое мнение высказал бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор 7 апреля.

«У россиян есть несколько ракетных установок. Одна из таких — [противотанковый ракетный комплекс] «Корнет». Дальность полета ее ракеты — около 5 тыс. м и больше. Как только вы зафиксировали цель, то производите выстрел и забываете о нем. Если боеголовка долетает до корпуса танка, любого танка, она поражает бронетехнику», — сказал он в своем YouTube-аккаунте.

Макгрегор напомнил, что в Сирии немецкие Leopard уже сталкивались с «Корнетами» и не смогли их превзойти. Вследствие чего, по мнению офицера, российские комплексы сожгут украинские танки в случае наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

ПТРК 9К135 «Корнет» с наведением ракеты по лазерному лучу был создан на замену ветерану ВС РФ — установке «Фагот». Дальность действия первого универсального комплекса, который можно запускать с разных пусковых платформ, — до 5500 м, пробиваемость — 1300 мм, что лишает вражеские танки всяких шансов. Указанная толщина динамической защиты является максимальной для самых последних модификаций современных машин.

Ранее в этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что российские военные тщательно отслеживают всю поступающую информацию о действиях ВСУ и учитывают ее при планировании ведения специальной военной операции по защите Донбасса. Так Песков прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о возможном контрнаступлении Украины в ближайшие недели.

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что план контрнаступления ВСУ курируется странами Запада. По его словам, его разработали военные из Великобритании и США.

31 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что контрнаступление не принесет успеха Украине, а у России есть всё, чтобы его отразить. Также он предложил объявить перемирие на Украине без права перемещения войск и переброски оружия и техники.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.