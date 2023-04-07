Реклама
Прямой эфир
Мир
МО предупредило о провокации Киева для дискредитации РФ на международной арене
Мир
CNN сообщил о намерении Байдена отложить объявление об участии в выборах до лета
Мир
После теракта в Тель-Авиве Нетаньяху мобилизовал резервных пограничников
Происшествия
В Невском районе Санкт-Петербурга произошел пожар
Армия
Советник Пушилина спрогнозировал огромные потери ВСУ в первые часы контрнаступления
Происшествия
Город Пологи в Запорожской области подвергся обстрелу со стороны ВСУ
Общество
Минюст включил журналиста Аркадия Бабченко в список иноагентов
Мир
Rzeczpospolita указала на возможность Украины стать частью большой Польши
Мир
Арестович посчитал необходимым сменить Зеленского
Спорт
«Авангард» потерпел первое поражение в основное время в нынешнем плей-офф КХЛ
Мир
В Тель-Авиве автомобиль наехал на толпу на набережной
Происшествия
Подросток на электросамокате сбил 7-летнего ребенка в Москве
Интернет и технологии
YouTube заблокировал канал российского актера Бочарова
Сюжет:

Экс-советник главы Пентагона объяснил провал танкового удара ВСУ

Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил, что российские ПТРК «Корнет» уничтожат танки ВСУ
0
Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) способны уничтожить западную бронетехнику, поставляемую киевскому режиму, в том числе немецкие танки Leopard и американские Abrams. Такое мнение высказал бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор 7 апреля.

«У россиян есть несколько ракетных установок. Одна из таких — [противотанковый ракетный комплекс] «Корнет». Дальность полета ее ракеты — около 5 тыс. м и больше. Как только вы зафиксировали цель, то производите выстрел и забываете о нем. Если боеголовка долетает до корпуса танка, любого танка, она поражает бронетехнику», — сказал он в своем YouTube-аккаунте.

Макгрегор напомнил, что в Сирии немецкие Leopard уже сталкивались с «Корнетами» и не смогли их превзойти. Вследствие чего, по мнению офицера, российские комплексы сожгут украинские танки в случае наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Гости с Северска: российская армия отбила контратаку ВФУ в Донбассе
После окончания распутицы активность противника усилится, но наши подразделения к этому готовы, считают эксперты

ПТРК 9К135 «Корнет» с наведением ракеты по лазерному лучу был создан на замену ветерану ВС РФ — установке «Фагот». Дальность действия первого универсального комплекса, который можно запускать с разных пусковых платформ, — до 5500 м, пробиваемость — 1300 мм, что лишает вражеские танки всяких шансов. Указанная толщина динамической защиты является максимальной для самых последних модификаций современных машин.

Ранее в этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что российские военные тщательно отслеживают всю поступающую информацию о действиях ВСУ и учитывают ее при планировании ведения специальной военной операции по защите Донбасса. Так Песков прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о возможном контрнаступлении Украины в ближайшие недели.

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что план контрнаступления ВСУ курируется странами Запада. По его словам, его разработали военные из Великобритании и США.

31 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что контрнаступление не принесет успеха Украине, а у России есть всё, чтобы его отразить. Также он предложил объявить перемирие на Украине без права перемещения войск и переброски оружия и техники.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023