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Первые шесть лайнеров МС-21 с двигателями ПД-14 планируют поставить в 2024 году

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Фото: ТАСС/Эрик Романенко
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Серийное производство лайнеров МС-21 с российскими двигателями ПД-14 планируется начать в 2024 году, первые шесть самолетов будут поставлены в этом же году. Об этом 7 апреля сообщили ТАСС в госкорпорации «Ростех».

«Начало серийных поставок новейшего самолета МС-21 намечено на следующий год, будут переданы шесть лайнеров. Постепенно мы будем увеличивать темпы производства», — приводит агентство слова представителя компании.

Кроме того, в 2024 году «Ростех» намерен также передать 14 двигателей ПД-14.

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Ранее, 6 апреля, гендиректор Объединенной двигателестроительной корпорации «Ростеха» Вадим Бадеха сообщил, что в «ОДК – Пермские моторы» началось серийное производство двигателя ПД-14. Он отметил, что к 2030 году следует выйти на выпуск 160 двигателей ПД-14 ежегодно.

26 января стало известно, что «Ростех» планирует построить в Москве крупнейший промышленный комплекс по производству деталей для авиационных двигателей. Для этого на одной территории объединят производство двух уже действующих компаний из периметра Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в ГК «Ростех») — ПК «Салют» и «Московского машиностроительного предприятия (ММП) им. В.В. Чернышева».

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