Обозреватель Al Mayadeen Бусейна Шаабан считает, что России удалось развеять миф о непобедимости Запада. Такое мнение она высказала в своей статье, опубликованной 2 апреля.

Она подчеркнула, что российская экономика смогла преодолеть последствия санкций, а затем искать другие способы расчетов и использовать национальные валюты вместо доллара. По мнению Шаабан, это было сделано, чтобы Запад не мог манипулировать другими странами. В результате, по мнению обозревателя, санкции стали бумерангом для тех, кто их вводил.

«Страны — члены ШОС увеличивают долю национальных валют во взаиморасчетах, обрекая американский доллар на гибель», — добавила она.

По мнению Шаабан, Запад попал в тиски пресловутого современного либерализма. Она считает, что к этому моменту мир пытается спастись от его гнетущего влияния.

«Всем, кто еще верит в силу, мудрость и непобедимость Запада, а также в то, что он является неким образцом и идеалом, стоит немного подождать и убедиться в обратном. Вскоре мы станем свидетелями глобальных изменений, последствия которых будут иметь место в течение столетий», — подытожила Шаабан.

Ранее в этот день депутат Госдумы, координатор депутатской группы по связям с парламентом Китая Сергей Гаврилов заявил, что Евразии необходима независимость и Китай демонстрирует такой суверенитет. Он уточнил, что Евразия становится флагманом мировой истории и, как следствие, основным объектом нападок.

4 апреля журнал The Diplomat написал, что Китай и Индия могут стать союзниками РФ по коалиции, которая составит мощную силу, оппозиционную Западу, если российскому лидеру Владимиру Путину удастся договориться с вышеназванными сторонами, которые пока относятся друг к другу с настороженностью.

Российский президент в этот же день на заседании Госсовета по развитию промышленности в условиях санкций заявил, что западные инициаторы санкций начали резкий разрыв торговых и логистических связей и это подтолкнуло Россию к успешной реорганизации многих отраслей, в результате которой иностранную продукцию заменили на отечественную.