В ГД указали на противостояние Китая доминированию в мире одной стороны

Евразии необходима независимость, и Китай демонстрирует такой суверенитет. Об этом 7 апреля «Известиям» заявил депутат Госдумы, координатор депутатской группы по связям с парламентом Китая Сергей Гаврилов.

Таким образом он отреагировал на слова посла Китая в России Чжана Ханьхуэя в интервью «Известиям» о том, что страны Запада находятся не в том положении, чтобы диктовать Пекину, как нужно себя вести в вопросе Украины.

«Китай прежде всего уважает суверенитет и отвергает неравенство. У Китая свой взгляд на решение глобальных проблем. Сформулированная председателем КНР Си Цзиньпином концепция сообщества единой судьбы напрямую противостоит идеям доминирования одной стороны, в том числе военными методами подавления суверенитета многих государств, и угрозам третьей мировой войны», — сказал Гаврилов.

По словам парламентария, Евразия становится флагманом мировой истории, и, как следствие, основным объектом нападок.

«Мы долго жили иллюзиями о том, что глобальный мир, всеобщее разделение труда и торговля сделают человечество счастливым. Сейчас мы видим, что экономика, торговля, транспорт стали инструментом для ряда агрессивных стран давления на весь остальной мир. И мы понимаем, что Евразии необходима независимость, и Китай демонстрирует такой суверенитет», — заключил он.

4 апреля журнал The Diplomat написал, что Китай и Индия могут стать союзниками РФ по коалиции, которая составит мощную оппозиционную силу Западу, если российскому лидеру Владимиру Путину удастся договориться с вышеназванными сторонами, которые пока относятся друг к другу с настороженностью.

31 марта председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что российско-китайский военный союз создал бы риски для Соединенных Штатов. По его словам, Пекин и Москва пока не формируют военного альянса, но если бы он появился, то стал бы вызовом для Вашингтона.