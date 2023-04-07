Журнал Diplomat назвал ключевой шаг Путина для создания оппозиционной Западу коалиции

Китай и Индия могут стать союзниками РФ по коалиции, которая составит мощную оппозиционную силу Западу, если российскому лидеру удастся договориться с вышеназванными сторонами, которые пока относятся друг к другу с настороженностью, пишет журнал The Diplomat.

Единственной проблемой для российского президента Владимира Путина издание указывает опасения Индии. Страна относится к Китаю с подозрением из-за длительных столкновений на границе, и пока крайне маловероятно, что Нью-Дели захочет сотрудничать с Пекином в построении параллельной экономики, свободной от доллара, уверяет журнал.

«После того, как в 2020 году вспыхнули смертельные пограничные столкновения, Индия расправилась с различными китайскими приложениями для смартфонов и инвесторами. В прошлом году она начала различные расследования об уклонении от уплаты налогов в отношении китайских предприятий. Эта общая тенденция к разделению экономики также, по крайней мере частично, обусловлена протекционистским рвением Моди в создании отечественного производства», — говорится в статье.

При этом в материале признают, что и Китай, и Индия имеют немало оснований для коалиции и совместной работы над рядом проблем, причиной которых стали западные страны, санкции и ограничения.

«Если Путин хочет использовать это совпадение интересов для поддержания своей экономики, ему придется найти способ ослабить напряженность между Пекином и Нью-Дели на их гималайской границе <...>Если Путину удастся апеллировать к более масштабным амбициям, когда он, вероятно, встретится с Моди и Си Цзиньпином в ШОС и, возможно, в G-20 позже в этом году, на Востоке может сформироваться новый блок», — предупреждает Запад издание.

3 апреля официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Китай готов укреплять связи с Россией, Индией и другими странами. По ее мнению, Китай, Россия и Индия являются крупными, влиятельными развивающимися государствами.

В этот же день председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что российско-китайский военный союз создал бы риски для Соединенных Штатов. По его словам, Пекин и Москва пока не формируют военного альянса, но если бы он появился, то стал бы вызовом для Вашингтона.

31 марта Владимир Путин подписал указ об утверждении обновленной Концепции основных направлений внешней политики РФ. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что в ней будет уделено внимание завершению доминирования Запада в мире.

6 марта посол по особым поручениям МИДа Бахтиер Хакимов рассказал, что количество заявок на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) растет. Он подчеркнул важность укрепления состава ядра организации. На сегодня это восемь стран. Иран и Белоруссия также планируют присоединиться, напомнил дипломат.