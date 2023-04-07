Военный эксперт оценил разработку противоспутниковых комплексов на базе МиГ-31 и Ил-76

Военный эксперт Алексей Леонков 7 апреля прокомментировал «Известиям» информацию журнала Минобороны РФ «Военная мысль» о продолжении в РФ разработки комплексов противоспутниковой борьбы на базе истребителя МиГ-31Д с противоспутниковой ракетой «Контакт» и на базе самолета Ил-76, который оснащен лазерной системой «Пересвет».

«Сочетание МиГ-31 и противоспутниковой ракеты «Контакт» — это была советская разработка. Она доведена до опытного образца, но в серию не поступила, потому что появились другие, более эффективные ракетные системы, которые могут точно сбивать спутники на орбите», — сказал эксперт.

Леонков отметил, что интерес к данному виду вооружений может быть связан с тем, что часть технологий изменилась. В советские времена такое сочетание было сложно сделать в технологическом плане, а сейчас видимо это возможно, добавил он.

«Самолет А-60 на базе Ил-76МД, он у нас в единственном экземпляре, создавался для борьбы с воздушными целями. Само расположение лазера в нем предназначено для поражения воздушных целей. Но если что-то там сделать и пытаться с высоты полета воздействовать на какие-то спутники, то можно воздействовать на спутники оптико-электронной разведки, ослепляя их оптику. Для этого надо проводить испытания», — заключил эксперт.

В конце января Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы экипажа истребителей МиГ-31 в зоне спецоперации по защите Донбасса.

Истребители обеспечивают прикрытие войск и объектов от ударов воздушного нападения и разведки боевиков. Экипажи ВКС России при обнаружении воздушных целей пускают ракеты для уничтожения противника.