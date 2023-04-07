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Эксперт спрогнозировала рост курса доллара до 90 рублей

Эксперт Белозорова: доллар достигнет отметки в 90 рублей, евро — 105
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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От доллара стоит ждать повышения до 90 рублей, а евро может достигнуть отметки в 105 рублей, поделилась в беседе с «Известиями» кандидат экономических наук, доцент МГИМО МИД РФ Эльвира Белозорова в пятницу, 7 апреля.

«От валюты, я думаю, ждать по доллару от 85–90. При этом на 10 рублей возможно падение. Евро где-то 105 стоит ждать», — спрогнозировала эксперт.

По мнению Белозоровой, на таком уровне курс может закрепиться в текущем году.

Она отметила, что, несмотря на мнение экономических экспертов о том, что причин для таких значительных скачков мировых валют нет, происходящее на бирже связано с решением Банка России.

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Ранее в этот день, согласно данным Мосбиржи, курс доллара достиг 82 рублей на старте торгов. Кроме того, курс евро вырастает до 90 рублей впервые с апреля прошлого года.

5 апреля аналитик Совкомбанка Михаил Васильев рассказал «Известиям», что ослабление рубля в начале апреля связано с дисбалансом спроса и предложения валюты. По его словам, с 7 апреля продажи юаней могут немного возрасти, что будет снижать зависимость курса рубля от колебаний нефтяных цен и поддерживать валюту стабильной.

В свою очередь, 30 марта финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов отмечал, что курс евро растет в ходе торгов на Мосбирже на фоне укрепления европейской валюты на «Форекс» и падения индекса доллара.

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