Реклама
Прямой эфир
Мир
Госсекретарь США Блинкен допустил вступление Швеции в НАТО к июлю
Мир
Лидер «желтых жилетов» предрек Франции социальный взрыв из-за пенсионной реформы
Мир
В США заявили о нежелании конфликта с Китаем из-за ситуации вокруг Тайваня
Происшествия
ФСБ задержала в Херсонской области украинского агента
Мир
Пентагон начал изучать обстоятельства утечки о секретной контратаке Украины
Происшествия
В Донецке погибли четыре человека после обстрела ВСУ
Экономика
Эксперт спрогнозировала рост курса доллара до 90 рублей
Мир
Власти КНР ввели санкции против двух американских организаций из-за Тайваня
Мир
Банк Америки прервал конференцию из-за критики Зеленского и Байдена
Мир
Израильская авиация нанесла удары по сектору Газа
Общество
Нарушения выявлены в 133 материалах «Википедии»
Здоровье
В Крыму разработали фитопрепарат для борьбы с раком
Общество
Синоптики пообещали майскую погоду на следующей неделе в Москве

Курс доллара вырос до 82 рублей впервые с апреля 2022 года

Курс доллара вырос до 82 рублей, евро — до 90 рублей впервые с апреля 2022-го
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Курс доллара достиг 82 рублей на старте торгов на Московской бирже. Об этом свидетельствуют данные за 7 апреля на ее сайте.

Американская валюта торгуется на уровне 82,185 рубля. Это максимальное значение с 14 апреля 2022 года. Рост по сравнению с предыдущей торговой сессией составил 0,7%.

Накануне курс доллара последовательно проходил отметки 80 и 81 рубль.

Куда уходят курсы: рублю спрогнозировали снижение до 82 за доллар
Почему рост цен на нефть перестал поддерживать нацвалюту

Кроме того, согласно данным торгов, курс евро вырастает до 90 рублей впервые с 14 апреля прошлого года.

5 апреля аналитик Совкомбанка Михаил Васильев рассказал «Известиям», что ослабление рубля в начале апреля связано с дисбалансом спроса и предложения валюты. По его словам, с 7 апреля продажи юаней могут немного возрасти, что будет снижать зависимость курса рубля от колебаний нефтяных цен и поддерживать валюту стабильной.

В свою очередь, 30 марта, финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов отмечал, что курс евро растет в ходе торгов на Мосбирже на фоне укрепления европейской валюты на «Форекс» и падения индекса доллара.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023