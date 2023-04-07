Курс доллара вырос до 82 рублей впервые с апреля 2022 года

Курс доллара достиг 82 рублей на старте торгов на Московской бирже. Об этом свидетельствуют данные за 7 апреля на ее сайте.

Американская валюта торгуется на уровне 82,185 рубля. Это максимальное значение с 14 апреля 2022 года. Рост по сравнению с предыдущей торговой сессией составил 0,7%.

Накануне курс доллара последовательно проходил отметки 80 и 81 рубль.

Кроме того, согласно данным торгов, курс евро вырастает до 90 рублей впервые с 14 апреля прошлого года.

5 апреля аналитик Совкомбанка Михаил Васильев рассказал «Известиям», что ослабление рубля в начале апреля связано с дисбалансом спроса и предложения валюты. По его словам, с 7 апреля продажи юаней могут немного возрасти, что будет снижать зависимость курса рубля от колебаний нефтяных цен и поддерживать валюту стабильной.

В свою очередь, 30 марта, финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов отмечал, что курс евро растет в ходе торгов на Мосбирже на фоне укрепления европейской валюты на «Форекс» и падения индекса доллара.