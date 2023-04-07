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S&P понизило кредитный рейтинг Украины до CCC

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Viacheslav Onyshchenko
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Рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины с CCC+ до CCC. Об этом 7 апреля сообщило агентство Reuters.

Такой рейтинг означает, что на данный момент существует потенциальная возможность невыполнения эмитентом своих долговых обязательств. Это в значительной степени зависит от благоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий.

«Мы считаем вероятным, что Украина войдет в кризисный обмен по своим внешним коммерческим обязательствам без непредвиденного положительного развития», — говорится в сообщении S&P.

Остальные рейтинги агентство оставило на прежнем уровне. Краткосрочный рейтинг в иностранной валюте находится на уровне C, долгосрочный в национальной валюте составляет CCC+, краткосрочный в национальной — C.

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31 марта исполнительный совет МВФ одобрил выделение Украине $15,6 млрд в рамках кредитной программы на четыре года. Это самый большой кредит для Украины и первый значительный пакет финансирования от МВФ для страны, на территории которой идут военные действия. Тогда в заявлении фонда указывалось, что в ближайшее время Киев получит первый транш в размере около $2,7 млрд.

До этого, 17 февраля, в пресс-службе фонда сообщили о том, что МВФ достиг договоренности с Киевом относительно мониторинга экономики, что позволяет перейти к обсуждению полномасштабной программы кредитования страны.

Между тем эксперты считают, что погашение долга может стать серьезной проблемой для украинских властей, поскольку займы у МВФ стоят дороже, чем у других доноров. Более удачной альтернативой, по их мнению, были бы гранты, однако Киев продолжает получать деньги в кредит.

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