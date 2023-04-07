Пытавшиеся ограбить футболиста Месси воры не смогли пробраться в дом

Дом известного футболиста Лионеля Месси в Барселоне попыталась ограбить пара злоумышленников в черном, однако не смогла пробраться в жилище. Об этом в четверг, 6 марта, сообщил местный телеканал Antena3.

В два часа ночи по местному времени воры проникли в сад футболиста. Побродив немного, злоумышленники скрылись с места до приезда полиции.

Уточняется, что подобные события случаются с Месси не в первый раз. В Париже двое в масках ворвались в номер звездного футболиста в отеле, после чего скрылись.

22 марта Лионеля Месси после ужина в одном из ресторанов в Буэнос-Айресе встретила толпа фанатов. Поклонники футболиста узнали о его местонахождении и окружили ресторан, в котором ужинал Месси с женой и детьми Пробираться ему пришлось с помощью полиции.

Команда Аргентины стала чемпионом мира по футболу, а Месси был признан лучшим футболистом ЧМ-2022. В декабре игроки сборной Аргентины вернулись на родину, болельщики встретили игроков бурными овациями. Футболисты сразу же отправились на автобусе на чемпионский парад по улицам Буэнос-Айреса, на которых их ожидали тысячи ликующих фанатов.