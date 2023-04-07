В Крыму разработали фитопрепарат для борьбы с раком

Ученые Крымского федерального университета (КФУ) создали препарат из листьев маслины, который может уничтожать раковые клетки. Об этом сообщил директор селекционно-питомниководческого центра субтропических культур КФУ Дмитрий Ермолин.

Фитопрепарат из листьев маслины понижает артериальное давление, улучшает работу сердечно-сосудистой системы и предотвращает образование тромбов, передает «РИА Новости Крым» от 5 апреля. Фитохимические исследования показали наличие в растении таких веществ, как олеокантал, олеуропеин, гидрокситирозол и вербаскозид.

«В совокупности все эти соединения способны уничтожить раковые клетки в течение одного часа», — подытожил Дмитрий Ермолин.

Препарат на основе листьев маслины можно будет применять для создания чайной смеси или при производстве косметики. Оно не является лекарством, и поэтому его можно будет продавать без рецепта.

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