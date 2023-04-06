Кабмин подготовит постановление о профобразовании для участников СВО

В ближайшее время правительство России примет постановление о возможности дополнительного профобразования для участников спецоперации в Донбассе и их семей. Об этом 6 апреля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с депутатами Госдумы.

«Министерством труда внесен проект постановления, которое предусматривает изменения в ряд постановлений правительства, которые регулируют профессиональное обучение отдельных категорий граждан, включая участников специальной военной операции», — сказал глава правительства.

Он отметил, что данная инициатива распространяется на участников спецоперации и их семьи, в том числе на семьи погибших. Председатель правительства указал, что при трудоустройстве таких граждан работодатель сможет получить компенсацию на их заработную плату. Мишустин добавил, что финансирование на данные цели предусмотрено в бюджете.

Ранее, 3 апреля, президент России Владимир Путин подписал указ о создании фонда поддержки участников специальной военной операции по защите Донбасса и семей погибших бойцов. Его учредителем является правительство РФ. Фонд получил название «Защитники Отечества».

До этого, 30 марта, Минпромторг России объявил о возобновлении программы льготного автокредитования в 2023 году. Она будет доступна для работников сфер образования и медицины, участников спецоперации и членов их семей.

21 февраля Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию, предложил создать специальный государственный фонд помощи семьям участников спецоперации по защите Донбасса и погибших.

Основными целями фонда станет персональное социальное сопровождение ветеранов СВО и содействие в получении всех полагающихся мер поддержки и льгот, включая медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение. Кроме того, фонд будет помогать в переобучении и трудоустройстве ветеранов.

В январе президент РФ указал на важность поддержки участников спецоперации России по защите Донбасса. В частности, он отметил, что военные должны чувствовать моральную поддержку.

Россия 24 февраля 2022-го начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.