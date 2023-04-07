«Никогда так часто не повышал голос в раздевалке, как в этом сезоне»

Илья Воробьев 4 апреля покинул «Металлург» «по соглашению сторон» после четырех лет работы. Магнитогорцы долгое время лидировали в конференции, прошли первый раунд, оступились во втором, пусть и проиграли всухую «Авангарду» (0:4). Тренер постоянно вспоминал, что несколько матчей завершились в овертайме. Так что назвать сезон кошмарным ни в коем случае нельзя. Были чемпионаты и хуже. При этом ошибки признали. Наставник согласился с тем, что слишком рано собрал команду — хоккеисты не успели отдохнуть и подзарядиться. Причем Воробьев старался поднять ребят «на баррикады», но получалось плохо. Но повод ли это для досрочного увольнения? На этот вопрос специалист ответил в интервью «Известиям» и «Спорт-Экспрессу».

«Насколько понимаю, все места уже заняты»

— Есть тренеры, которые после отставки чувствуют себя настолько разбитыми, что отказываются от любых предложений. Так что спрошу прямо — вы завершили тренерскую карьеру?

— Нет, не завершил. Мне потребуется какое-то время для отдыха, но это не значит, что не стану трудиться дальше. Два-три месяца — и я готов, но сейчас пауза пойдет на пользу. Займусь собой — буду бегать, плавать. Если вы заметили, летом возвращался из отпуска свежим, сбрасывая несколько килограммов. Намерен в ближайшее время следить за здоровьем, правильно питаться, что во время сезона практически невозможно. Плюс было много стресса. Но это не значит, что я устал и больше не интересуюсь хоккеем.

— Будете смотреть его?

— Обязательно. Хорошая возможность обратить внимание и на другие чемпионаты. Все-таки российский хоккей в нынешней ситуации чуть в изоляции, интересно последить за другими турнирами. Когда работаешь, то во время отпуска не до того.

— Еще один важный вопрос. В России есть специалисты, которые еще не готовы идти в некоторые команды. Мол, привыкли к большому бюджету, хорошим условиям, высокой зарплате. Вы видите себя в клубе со средним достатком?

— В любом. Но, насколько понимаю, все места уже заняты.

— Главное, что я пока понимаю, — вы не в депрессии?

— Ну конечно, не в депрессии. Где-то читал, что в это состояние может «сходить на два-три дня», а потом нужно вставать и снова работать. У меня эти дни позади.

— У вас уже была в карьере отставка из «Металлурга»: досрочно вы завершили сезон в 2017 году, когда не очень здорово начали чемпионат. Сейчас с вами разорвали трудовые отношения после первого сезона нового двухлетнего контракта. У меня такое ощущение, что эти случаи похожи. Решения об увольнении получились больше эмоциональными, чем логичными.

— И все-таки ситуации разные. Тогда перед стартом ушли такие ребята, как Александр Семин, Данис Зарипов, Алексей Береглазов, Виктор Антипин, Крис Ли. Началась перестройка. По крайней мере, об этом мы говорили летом и комплектовали команду именно на таких условиях. Но я, видимо, ошибался. Мы же тогда вместо признанных звезд взяли хоккеистов совершенно другого уровня.

Но сейчас все иначе. Было много моментов во время регулярки, которые привели к расставанию. Уже во время сезона возникали сигналы, которые давали понять, что вряд ли продолжу работу. Так что не особо и удивился тому, что руководство решило со мной попрощаться.

— На прощальной пресс-конференции вы сказали, что совершили серьезную ошибку, собрав игроков слишком рано.

— И готов повторить это. После сезона, в котором вышли в финал, парни не восстановились — прежде всего, видимо, морально. Следовало дать им еще отдохнуть.

«Ваша картина слишком простая, но она не была такой»

— Вы сказали, что у ребят не горели глаза. Но ведь у ЦСКА после победы была такая же проблема, а они разбегались ближе к концу регулярного чемпионата.

— Они позже собрались. Когда армейцы приехали в Минск, мы уже там работали практически неделю. Я тоже старался зажечь огонь. Но понимаете, в составе армейцев более опытные ребята, которые к тому же долго играют в команде. Они уже знают, как и когда добавить. У нас в команде много тех, кто до финала и в плей-офф больше одного раунда не проходил. Не хватило опыта.

— При этом старт-то у команды был неплохой.

— Да. Подготовиться к старту чемпионата удалось неплохо, но потом сказались все проблемы. Если бы я вернулся в прошлое лето, то, конечно бы, не увеличил отпуск. А так пришлось заводить их. Признаюсь, никогда раньше так часто не повышал голос в раздевалке, как в этом сезоне.

— Вы могли усилить конкуренцию в команде за счет молодых ребят? Оставляли бы ветеранов в запасе, чтобы они соскучились по игре. В плей-офф вы бы все равно попали, но ко второму этапу турнира не подошли бы такими измотанными.

— Старался подпускать молодежь, но они все равно не могли дать стабильность. Взять того же Данилу Юрова. Он мог провести один неплохой матч, но на второй его не хватало.

— Так вы сажали его после каждого неверного шага. А ветеранам прощали, хотя толку от некоторых не было.

— Дело ведь не в ошибках. Юрову не хватало сил. Я прекрасно отношусь к Даниле, вижу его потенциал. Но этим летом он должен серьезно заняться своим физическим состоянием, выполнять много аэробной работы, чтобы стать сильней.

— Вы с Сергеем Гомоляко так радуетесь за Никиту Гребенкина, который проявил себя в «Амуре». Но я вашу радость не разделяю. Он бы так мог сыграть и в «Металлурге».

— Летом мы смотрели за Никитой, привлекали его в первую команду. Но мы не были уверены, что он потянет, да и ставка как на молодого была сделана на Юрова, а сидеть двум молодым не было смысла. И тогда было решено отдать его в аренду в Хабаровск. Мы рады за Гребенкина, потому что в «Амуре» он сумел прыгнуть на две ступеньки выше, чем все прогнозировали. Все были удивлены его прогрессом, в следующем сезоне он будет выступать за «Металлург». Но летом не было оснований думать, что он так выстрелит. Его же привлекали к тренировкам в первую команду, следили.

— Но были ребята из «Стальных лис», парни, которых отправили в ВХЛ. В каких-то матчах можно было поменять человек пять-шесть?

— Нельзя. Были некие моменты при работе в «Металлурге», о которых мне не хотелось бы говорить. Ваша картина слишком простая, но она не была такой.

— Не удивились, что ваше выступление в сезоне считают едва ли не провалом? Хотя вы попали в плей-офф, вышли во второй раунд.

— Да-да, даже на итоговой пресс-конференции Сергей Гомоляко сказал что-то типа «Стальные лисы» вылетели в первом раунде». Стоп, мы первый раунд прошли, не надо забывать. Ожидания от «Металлурга» были другие — в этом проблема. Плюс сказалось то, что мы проиграли «Авангарду» со счетом 0-4. Но, конечно, это уже не совсем провал.

— В одном из матчей плей-офф вы не могли рассчитывать на Семена Кошелева, который попал в историю с уголовным делом.

— А что тут поделать? Закон требовал, чтобы в этот день он явился в суд.

— Вопрос не про это.

— Я понимаю. Конечно, не лучшая ситуация для тренера. Но мы прекрасно понимали, что ему придется день пропустить. Вся же ситуация с Семеном началась зимой, а не в плей-офф. То есть, мы были в курсе. Да, неприятно, что игрок основного состава не может выйти. Ничего поделать было нельзя. Сваливать я на это не буду.

«Жалею, что постучал Голдобину по шлему»

— Вы один из тех тренеров, за которыми интересно смотреть во время матча. А ваши пантомимы неоднократно расходились по хоккейным каналам. Какая ваша любимая? Что-то пересматриваете?

— Ха, ну уж точно не пересматриваю. Вероятно, самая громкая — это когда я Николаю Голдобину стучу по шлему. Если честно, до сих пор жалею, что это попало на видео. В раздевалке можешь делать все что угодно, но на людях тренер так не должен себя вести. Если вы помните, Николай в матче до этого ударил кого-то клюшкой, в этот раз пнул коньком. Я удивился: ты играть не хочешь, что ли? Ну и вышел немного из себя.

— Игроки «Металлурга» говорят, что Голдобин в КХЛ может играть только у Ильи Воробьева. Вы единственный, кто знает, что с ним делать. Но даже вам приходилось отправлять его в запас.

— Да, в какие-то дни просто не оставалось другого выбора. Никто не спорит, что Голдобин — особенный хоккеист, по таланту один из лучших в КХЛ. Но есть у него проблемы, которые он никак не может решить. И мне приходилось воспитывать, причем разными методами. Был кнут, был пряник, но на Николая лучше действует последний вариант. Иногда получалось, помните, какой октябрь он выдал? Иногда не получалось.

— Что было хорошего в этом сезоне, что вы будете вспоминать?

— Отличный вопрос, а то ощущение, будто мы все проиграли. Хорошее тоже было, просто так сразу и не вспомнишь. Паша Акользин прогрессировал очень сильно и превратился в весьма приличного хоккеиста. Осенью мы играли в тот хоккей, который хотелось. Но надо время, чтобы все проанализировать. Пока отпуск только начинается.

— Одно время в «Металлург» сватали Дмитрия Квартальнова. Вы наверняка слышали про это?

— Слышал, конечно. Но больше это нервировало хоккеистов, чем меня.

— Сейчас вы уже не действующий тренер, так что можете сказать все об арбитрах. Говорите, штраф вам не грозит.

— У нас было слишком много игровых проблем, чтобы оценивать влияние судей. Они уж точно не были теми, кто мешал нам показывать хороший результат.

— Не думаете, что 300 тыс. за обсуждение действий судей — это много?

— Я как-то не задумывался. Наверное, и правильно, что штрафуют, должна же быть корпоративная этика.

— Говорят, что новогодняя вечеринка «Металлурга» прошла очень спокойно, так как вы были на ней и все контролировали.

— Не было меня на ней. Не принято, чтобы тренерский штаб появлялся на таких мероприятиях. Наш штаб пропускал все праздники, кроме окончания сезона. А на Новый год, Хеллоуин, мы никогда и не ходили.

— Обидно, что не звали на Хеллоуин?

— Наоборот, я рад, что не приходилось заморачиваться насчет костюмов. У меня в карьере было полно таких праздников.

— Вы все вещи забрали из Магнитогорска?

— Пара чемоданов осталась. Потом передадут.

— А квартира?

— Ее не было. Я всегда снимал, и договор уже прекращен.