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Финансовый аналитик спрогнозировал рост доллара и евро

Аналитик Антонов: на фоне комфортных экспортных цен критическое ослабление рубля не ожидается
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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На текущий момент доллар остается в комфортном диапазоне для Минфина и Минэкономразвития, в пределах 76–82 рублей, рассказал «Известиям» финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов 6 апреля. Эксперт спрогнозировал курс и объяснил, что могло бы укрепить позиции российской валюты.

«Далее всё зависит только от действий Центробанка (ЦБ) России. В ближайшей перспективе американская валюта может достичь 83,5 рубля, евро — 92,6 рубля, по нашим прогнозам. Следующие уровни составят 94 рубля и 100 рублей соответственно», — отметил он.

Эксперт объяснил, что в 2022 году регулятор использовал все доступные инструменты для стабилизации курса. Так, в феврале ЦБ повысил ключевую ставку до 20% годовых, также был ужесточен валютный контроль, временно закрыт фондовый рынок, введен запрет на снятие наличной валюты и приостановлены короткие продажи на бирже, а комиссии на покупку валюты подняты до 30%. Поэтому теперь нет сомнений, что в случае необходимости ЦБ восстановит необходимый курс рубля, если это потребуется, добавил аналитик.

«Сильный рубль — это хорошая история. Укрепить позиции рубля также могли бы: запрет на вывод капитала западными компаниями, установление валютного коридора 70–80 рублей за доллар. На фоне комфортных экспортных цен и впечатляющих макроэкономических новых причин критическое ослабление рубля не ожидается», — заключил Антонов.

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Ранее днем 6 апреля курс евро на Московской бирже превысил 88 рублей, доллар — выше 81 рубля впервые с апреля 2022 года. К 17:47 мск доллар достиг уровня в 81,097 рубля, евро — 88,7 рубля.

В этот же день ведущий аналитик FreedomFinance Global Наталья Мильчакова привела «Известиям» прогноз, согласно которому в ближайшую неделю ожидается курс доллара в рамках 78–83 рублей.

Накануне доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко допустил, что в апреле евро может достигнуть 90 рублей и «немного выше, но несильно, так как фундаментальных причин для обвала рубля нет».

В конце января первый замминистра экономического развития России Илья Торосов заявил, что в Минэкономразвития в 2023 году ожидают курс на уровне в среднем 70 рублей за доллар.

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