Курс евро на Мосбирже превысил 88 рублей впервые с 14 апреля 2022 года

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил 88 рублей впервые с 14 апреля 2022 года. Об этом днем в четверг, 6 апреля, свидетельствуют данные торгов.

Курс евро на 12:10 по московскому времени вырос 86 копеек, до 88,15 рубля, а доллара — на 93 копейки, до 80,77 рубля.

Ранее во вторник, 4 апреля, евро преодолел отметку в 87 рублей.

5 апреля аналитик Совкомбанка Михаил Васильев рассказал «Известиям», что ослабление рубля в начале апреля связано с дисбалансом спроса и предложения валюты. По его словам, с 7 апреля продажи юаней могут немного возрасти, что будет снижать зависимость курса рубля от колебаний нефтяных цен и поддерживать валюту стабильной.

В свою очередь 30 марта финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов отмечал, что курс евро растет в ходе торгов на Мосбирже на фоне укрепления европейской валюты на «Форекс» и падения индекса доллара.