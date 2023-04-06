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Маткапитал стали на 43% чаще тратить на образование детей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Россияне стали значительно чаще использовать средства маткапитала на образование детей. В прошлом году таких обращений было на 42,8% больше, чем в 2021-м. Кроме того, почти каждая четвертая семья распорядилась сертификатом таким образом (24%).

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За 2018–2022 годы число заявлений об использовании маткапитала на платные образовательные услуги выросло в 2,2 раза, а на дошкольное обучение — в 2,1 раза, сообщили «Известиям» в пресс-службе Счетной палаты. В ведомстве добавили: дети 2007 года рождения (когда была введена возможность направлять сертификат на эти цели) достигли уже 15 лет, поэтому выросла востребованность такого направления.

Кроме того, в прошлом году стало возможно тратить маткапитал на оплату услуг индивидуальных предпринимателей в сфере образования, не только организаций — это особенно актуально для дошкольников, напомнила старший научный сотрудник Института социальной политики НИУ ВШЭ Елена Горина.

Также в 2022 году на 3% выросло число получателей ежемесячной выплаты за счет сертификата, говорится в докладе. Дело в том, что из-за падения реальных доходов люди предпочитают «обналичивать» маткапитал и закрывать текущие расходы, отметила Горина.

В то же время почти на 8% снизилось число семей, которые потратили маткапитал на улучшение жилищных условий. Как отметила эксперт ВШЭ, это произошло из-за колебаний на рынке недвижимости в прошлом году.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

На ум пошло: маткапитал стали на 43% чаще тратить на образование детей

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