В конце апреля Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) планирует выдать Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) ресурс для устройств, блокирующих сотовую связь в учреждениях этого ведомства. Об этом говорится в материалах комиссии, с которыми ознакомились «Известия».

Речь идет о частотах, на которых работают 2G, 3G, LTE, а также Wi-Fi, следует из этих документов. Среди условий использования глушилок в них указано «применение блокираторов только на территории учреждений УИС (уголовно-исправительной системы) и исключения за пределами этих территорий вредных помех... радиоэлектронным средствам различных радиослужб».

Также ГКРЧ намерена рекомендовать ФСИН продолжить поиск альтернативных способов блокировки сотовой связи, не предполагающих постановку радиопомех.

Вопрос о выделении частот для ФСИН планируется рассмотреть на ГКРЧ, подтвердили в Минцифры.

«Хотим разработать и утвердить новые условия работы блокираторов. Они позволят подавлять сигнал мобильных операторов на территории ФСИН, не создавая помех сотовым операторам за ее пределами. Сейчас блокираторы могут создавать такие помехи в том числе из-за неправильной установке. Рассчитываем минимизировать помехи на прилегающих к ФСИН территориях. Качество связи должно существенно улучшиться», — пояснили в ведомстве.

Помехи из-за работы блокираторов наблюдаются во многих крупных городах, столицах субъектов федерации, и это негативно сказывается на качестве сервиса для большого числа клиентов, рассказали «Известиям» в пресс-службе Tele2. По мнению представителя компании, действие блокираторов нужно ограничить периметром территории учреждений ФСИН, и решаться эта проблема должна не за счет операторов.

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Небо в сеточку: ФСИН выделят частоты для глушения сотовой связи в тюрьмах