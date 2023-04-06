Захарова назвала условие Столтенберга для вступления Киева в НАТО синонимом слову «никогда»

Членство Украины в НАТО возможно тогда, когда она победит в конфликте с Россией, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе. Эта реплика заставила высказаться официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

«Столтенберг: Украина станет членом НАТО только тогда, когда победит в конфликте с Россией. Еще один синоним к слову «никогда», — написала она 5 апреля в Telegram-канале.

Ранее в этот день она высказалась о том, что вступление Финляндии в НАТО и втягивание Швецию в альянс завершили эру безопасности Северной Европы

Она подчеркнула, что нейтральный статус стран Северной Европы в течение долгого времени обеспечивал ореол безопасности.

Накануне Финляндия официально стала 31-м членом НАТО. В канцелярии финского президента Саули Нийнистё в свою очередь заявили, что присоединение страны к альянсу не направлено против кого-либо, однако статус государства-союзника требует от Хельсинки нового мышления.

Автор American Conservative заметил, что этот факт воодушевил Киев настолько, что оттуда стали активнее делать громкие заявления, надеясь на собственную скорую интеграцию. Высказываться о контрнаступлении и атаках на новые российские регионы.