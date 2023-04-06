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Автор American Conservative указал на планы Украины при поддержке НАТО

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Фото: Соцсети
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Расширение НАТО и присоединение к альянсу Финляндии воодушевило Украину, которая стала активнее делать громкие заявления, надеясь на собственную скорую интеграцию. В минувшие выходные секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов обнародовал, что планирует сделать Украина, как только вернет Крым, пишет штатный автор American Conservative Брэдли Девлин 5 апреля.

«Украина, иногда при поддержке США, отвергала все призывы к миру, неоднократно выдвигая нереалистичные требования к России, такие как полный уход из Крыма, чтобы хотя бы начать мирный процесс. Поскольку Украина публично заявляет о планах использовать американское и другое поставляемое НАТО оружие для вторжения в Крым, американская администрация не выразила ни малейшего протеста, за исключением случайных подтверждений того, что США не признают Крым российской территорией», — пишет Девлин.

Автор материала опасается, что «опосредованное вторжение НАТО в Россию почти гарантирует начало более масштабного конфликта». Статью он завершает поздравлением Финляндии со статусом 31-го члена альянса.

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«Представьте себе их шок, когда они поймут, что быть членом НАТО означает вести войны по выбору НАТО», — подытожил автор.

О том, что иностранное оружие и обучение не поможет украинской армии существенно изменить ситуацию говорил британский полковник в отставке, военный стратег Глен Грант, который много лет сотрудничает с Вооруженными силами Украины. Он назвал ключевые просчеты, которые мешают эффективности и множат серьезные ошибки, а попытки украинских солдат смешать советские привычки, натовской системы и импровизацию больше походят на хаотический микс.

О ситуации с Крымом на реплику Данилова и советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка ответил советник врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин. Он пояснил, что до Крыма дойти будет очень непросто, ввиду эшелонированной обороны. Идти в Крым придется только пешком или на технике, но сам ландшафт не позволит это сделать безнаказанно и незаметно.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. Руководство России неоднократно заявляло, что жители республики проголосовали за воссоединение демократическим путем.

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