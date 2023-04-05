На конкурс «Лидеры России» за первые сутки зарегистрировалось более 17 тыс. человек

За первые сутки с начала регистрации участников конкурса управленцев «Лидеры России» организаторы получили 17,5 тыс. заявок. Об этом 5 апреля сообщил гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» и исполняющий обязанности ректора РАНХиГС Алексей Комиссаров.

По словам Комиссарова, данный факт только подтверждает высокий интерес к проекту.

«По-прежнему много талантливых управленцев, которые хотят проверить себя, которые хотят повысить уровень своих знаний и, может быть, какие-то новые карьерные ступеньки сделать в своей судьбе», — заявил Комиссаров по итогам заседания наблюдательного совета конкурса.

Регистрация желающих поучаствовать в пятом сезоне конкурса открылась ранее, 4 апреля. Подать заявку можно до 14 мая на сайте лидерыроссии.рф. Участниками могут стать руководители из России и других государств до 55 лет с управленческим опытом от двух лет.

Одним из главных призов проекта станет грант в размере 1 млн рублей. Победитель сможет потратить его на обучение, возможность встретиться с наставником из числа ведущих российских управленцев, карьерные консультации и сопровождение.

В свою очередь, иностранцы в случае победы смогут претендовать на получение гражданства РФ по упрощенной системе, а в случае выхода в финал — получение вида на жительство в такой же форме.

Во вторник, 4 апреля, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщил, что началась регистрация участников конкурса.

В прошлом году иностранцы впервые смогли подать заявки на участие в конкурсе. Всего в нем приняли участие граждане из 150 стран мира, 70 из них прошли в финал. Паспорта получили 14 человек, среди которых управленцы из Белоруссии, Армении, Израиля, Азербайджана, Узбекистана и Казахстана.