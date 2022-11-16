Кириенко вручил паспорта РФ победителям конкурса «Лидеры России»

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко вручил российские паспорта победителям международного трека конкурса «Лидеры России». Награждение состоялось 16 ноября в Екатерининском зале Кремля, видео с церемонии поступило «Известиям».

Паспорта получили 14 человек. Среди них — управленцы из Белоруссии, Армении, Израиля, Азербайджана, Узбекистана и Казахстана. Спустя некоторое время паспорта России получат еще семеро лауреатов.

Как отметил Кириенко, звание гражданина России является почетным и крайне ответственным и новым гражданам следует быть достойными этой высокой чести. Каждому приходится делать выбор, что важнее — история, страна и ответственность перед поколением защитников Отечества или же материальные блага.

«Каждый делает свой выбор, где бы он ни находился, и я очень рад вручить по поручению президента паспорта граждан РФ людям, которые волею судьбы проживали не на территории России», — сказал он.

О том, что иностранные финалисты конкурса «Лидеры России» получат российское гражданство, стало известно весной. Как тогда сообщил Кириенко, в этом году иностранцы впервые смогли подать заявки на участие в конкурсе.

В конкурсе приняли участие граждане 150 стран мира, 70 из них прошли в финал.

Международный трек конкурса управленцев «Лидеры России» для иностранцев запустили по решению президента РФ Владимира Путина в минувшем году в рамках четвертого сезона конкурса. Участниками могут стать конкурсанты до 55 лет с не менее чем двухлетним управленческим опытом и отсутствием гражданства РФ.

«Лидеры России» — это открытый конкурс для руководителей нового поколения. Это флагманский проект президентской платформы «Россия — страна возможностей».