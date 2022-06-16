«Шанс возглавить субъект есть у тех, кто побеждает в конкурсе «Лидеры России»

Около 70 тыс. человек из ДНР и ЛНР уже приняли участие в проектах АНО «Россия — страна возможностей», а в нынешнем году у жителей республик Донбасса появится еще больше возможностей для доступа к этим конкурсам. Об этом в эксклюзивном интервью «Известиям» заявил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров. Также он рассказал, легко ли стать участником конкурса «Лидеры России», ждать ли пятого сезона проекта и насколько высоки шансы выпускников стать губернаторами и министрами.

«Будет еще интереснее»

— Алексей Геннадьевич, каковы перспективы проведения пятого сезона конкурса «Лидеры России»? Нам стало известно, что вы начали активную работу на территории ЛНР и ДНР. Это значит, что появятся участники из этих регионов? Как будет происходить их отбор?

— Совсем недавно мы завершили предыдущий сезон. Кстати, он сильно отличался от всех остальных. Конкурсантам было предложено восемь различных треков. Удивительно большое число участников — 10 тыс. человек из 150 стран мира — выбрало международный трек. При подведении итогов мы всегда каждый год делаем одно и то же упражнение: собираем обратную связь от партнеров, экспертов. Ищем способы, как сделать следующий сезон лучше. Все секреты открывать не буду, но есть уверенность, что мы проведем пятый сезон и он будет еще интереснее.

Шанс возглавить субъект Первый заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель наблюдательного совета Российского общества «Знание» Сергей Кириенко во время суперфинала четвертого сезона конкурса «Лидеры России» в Гостином дворе в Москве Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Что касается ЛНР и ДНР, то в наших проектах уже приняли участие около 70 тыс. человек с этих территорий. Большинство из них — школьники. Хотя были и взрослые участники в «Лидерах России», которые себя прекрасно проявили, но, к сожалению, не вошли в число победителей. Мы верим, что у жителей Донецка и Луганска сейчас появится больше возможностей, чтобы они получили еще больший доступ к нашим проектам. Мне по-человечески хочется, чтобы у них были не просто какие-то возможности, а чтобы они получили тут частичку тепла от нас от всех.

— Насколько сегодня высок спрос на участие в конкурсе и проектах АНО «Россия — страна возможностей?

— За все четыре года существования платформы спрос только растет. Через нас прошли более 10,5 млн человек, через наши проекты, и число это постоянно увеличивается. Когда мы начинали работать, то ВЦИОМ и ФОМ делали замеры о проценте людей, не имеющих самореализации, без блата, родителей, без денег. 4–5 лет назад таковых было 35–37%. К началу этого года число увеличилось до 75%. Это очень серьезный рост и результат комплексной работы, которая происходит у нас в стране, естественно, не только в результате работы нашей платформы, а всех проектов в стране. После февраля доля упала, и мы фиксировали это падение, но сейчас она стала расти и приблизилась к январским показателям.

Что касается желающих участвовать в проектах, то здесь мы вообще никакого падения не почувствовали. Скорее, наоборот, идет постоянный рост. По запросу наших участников мы запускаем новые проекты. Их появление зависит от желания молодых людей и потребностей наших партнеров. Если эти два направления совпадают, то появляется новый проект.

Шанс возглавить субъект Фото: РИА Новости/Максим Блинов

— Будет ли в новом сезоне отдельный конкурс для СМИ, о котором вы говорили в начале этого года?

— У нас есть несколько конкурсов, в которых сотрудники СМИ будут так или иначе принимать участие. Это образовательный проект, который называется «Мастерская новых медиа» и конкурс для блогеров «ТопБЛОГ». Мы, возможно, запустим какой-то еще специальный проект. Опять же, если будет желание у потенциальных участников и поддержка заинтересованных партнеров. Очень многие приходят на наши проекты с желанием найти новое место работы сделать карьеру. Если мы будем понимать, что «Известия» готовы рассмотреть победителей и предложить какую-то интересную работу или стажировку для наших победителей, то шансов, что такой проект или трек появится, точно будет больше.

«Для тех, кто готов и хочет продолжать свое служение России»

— Новым направлением работы платформы «Россия — страна возможностей» стал проект «Экософия». Каких результатов ждете?

— Во-первых, изменения мышления людей, поведения, появления экологической культуры. Хочу заметить, что этот проект появился не просто так. Две трети молодежи сегодня говорят о том, что экологические проблемы им интересны и являются приоритетными. Этот проект чуть отличается от других: это не просто соревнование. В нем большая образовательная составляющая. Подключиться к участию в нем можно на любом этапе, а финал пройдет в 2023 году. Одной из его целей станет создание экосборной России из амбассадоров, послов, которые будут продвигать экологическое поведение и привычки.

Шанс возглавить субъект Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

— Проводили ли вы сравнительный анализ управления госслужащих, которые прошли у вас подготовку, и тех, кто не проходил ее?

— Все, кто учился в так называемой Школе губернаторов, по программе, которая реализуется Высшей школой госуправления президентской академии, проходят тестирование на старте и по завершении. По его результатам мы рисуем как раз тот самый профиль компетенции и про каждого можем сказать, в чем человек силен, какие у него основные преимущества и, может быть, где ему есть над чем поработать.

Мы внимательно следим за судьбой выпускников. 46 из них на сегодня возглавляют регионы. Огромное количество еще других руководителей, федеральных министров и их заместителей, вице-губернаторов, мэров крупных городов — в том числе городов-миллионников. Руководители корпораций и так далее.

— Каковы перспективы занять губернаторские и министерские посты у новых участников проекта? Даете ли вы рекомендации выпускникам?

Шанс возглавить субъект Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Я точно знаю: когда президент принимает те или иные решения, он в том числе смотрит на многие характеристики, многие показатели. Но в том числе для него дополнительным плюсом является участие в тех кадровых проектах, которые он запускал, потому что он понимает, что это — определения проверка, определенная школа. Так что шанс попасть в эту школу губернаторов и возглавить субъект есть у тех, кто побеждает в конкурсе «Лидеры России», кто готов и хочет продолжать свое служение России.