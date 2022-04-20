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Такие их годы: возрастную планку для руководителей на госслужбе повысят до 70 лет

Выход чиновников на пенсию могут отсрочить уже в мае
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Такие их годы: возрастную планку для руководителей на госслужбе повысят до 70 лет
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2022-04-19 17:55:18
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Предельный возраст для руководящих чиновников на гражданской госслужбе в России продлят до 70 лет. Как выяснили «Известия», такой законопроект правительства Госдума может принять в мае. Положительный отзыв на документ уже дало правовое управление нижней палаты. В настоящее время предельный возраст составляет 65 лет. В думских фракциях к инициативе отнеслись неоднозначно. Эксперты считают, что с учетом роста продолжительности жизни и повышения пенсионного возраста законопроект заслуживает поддержки.

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Как выяснили «Известия», Госдума в мае может принять правительственный законопроект «О внесении изменения в статью 25-1 закона «О государственной гражданской службе». Документом предлагается увеличить до 70 лет предельный возраст чиновников, занимающих руководящие посты в федеральных органах исполнительной власти. Такое решение может быть принято правительством с согласия самих граждан.

Информацию о готовности рассмотреть новые нормы в следующем месяце «Известиям» подтвердили в аппарате профильного комитета по региональной политике и местному самоуправлению.

— Законопроект был рекомендован к рассмотрению в апреле, но сроки сдвинулись на май, — пояснили в комитете.

По информации «Известий», документ уже получил предварительную поддержку руководства нижней палаты.

Такие их годы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

«Концептуальных замечаний правового характера по проекту федерального закона не имеется», — говорится в заключении правового управления ГД, которое имеется в распоряжении редакции.

Необходимость новых норм кабмин объясняет сохранением на госслужбе высококвалифицированных специалистов.

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«Реализация положений законопроекта позволит продлить срок гражданской службы наиболее опытным руководителям, достигшим наилучших показателей результативности в своей профессиональной деятельности», — говорится в пояснительной записке кабмина, которая имеется в распоряжении «Известий».

Согласно федеральному законодательству, сегодня на гражданскую службу вправе поступать граждане РФ, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком РФ и соответствующие квалификационным требованиям, установленным настоящим федеральным законом. Предельный возраст пребывания на гражданской службе составляет 65 лет.

Ранее с идеей увеличения возраста неоднократно выступал Владимир Путин. В 2013 году по его инициативе Госдумой был принят закон, который увеличил предельный возраст госслужащих с 60 до 65 лет, а также дал главе государства право принимать решение об увеличении этого возраста для назначаемых им чиновников до 70 лет.

В прошлом году президентом был внесен в Госдуму и принят законопроект, который отменяет возрастные рамки для тех, кто находится под его личным управлением. Документом предусматривается, что продление стажа будет возможно в исключительных случаях для госслужащих, замещающих должности, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются президентом.

Такие их годы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

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Во фракциях к новым нормам отнеслись по-разному. Так, во фракции «Единая Россия» считают, что законопроект заслуживает поддержки.

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— Всегда очень важно использовать потенциал человека. Молодой он или нет, государство всегда должно искать здесь баланс между возрастом и высокой эффективностью. Ближе к рассмотрению законопроекта мы внимательно его изучим и отнесемся к нему очень серьезно, — заявил «Известиям» зампред фракции Адальби Шхагошев.

Во фракции «Справедливая Россия — За правду» хотят понять критерии эффективности госслужащих.

— Законопроект надо детально изучать. Пока его формулировки мне кажутся слишком размытыми, но ведь дьявол кроется в деталях. Из этого документа я пока не совсем понимаю, какие результаты должны быть показаны чиновниками, чтобы они остались на госслужбе, — пояснил «Известиям» первый зампред фракции «Справедливая Россия — За правду» Олег Нилов.

По его словам, также пока не совсем понятно, какого количества руководящих позиций это будет касаться. При этом депутат допускает необходимость действия новых норм в случае незаменимости высоких специалистов госслужбы.

В КПРФ, напротив, относятся к инициативе скептически.

Такие их годы
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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— Я сам немолодой человек, — пояснил «Известиям» член фракции, первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. — За последние годы этот возраст уже увеличивали несколько раз. Но врачи так долго работать не рекомендуют и считают, что к этому возрасту человек уже нетрудоспособен, так как у него начинаются необратимые процессы и он начинает интенсивно стареть.

По словам депутата, если для кого-то сделать исключение в возрастной планке, рано или поздно это распространится на всех чиновников. Поэтому КПРФ этот законопроект вряд ли поддержит, заявил парламентарий.

Во фракциях ЛДПР и «Новые люди» пообещали изучить законопроект ближе к его рассмотрению.

Доцент кафедры государственного и муниципального управления РАНХиГС, член Общественной палаты Ирина Котелевская считает, что законопроект заслуживает поддержки. Ничего страшного в увеличении предельного возраста работы госслужащих нет, учитывая рост продолжительности жизни населения в целом, а также возможности и желание работать самих людей, отметила эксперт. По ее словам, богатый жизненный опыт и знания будут полезны власти — тем более планка пенсионного возраста уже выше 55 и 60 лет.

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