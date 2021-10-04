В едином созыве: как Госдума откроет осеннюю сессию

В Госдуме завершились консультации с руководством партий, прошедших в парламент. Как выяснили «Известия», фракции определились со структурой, а также комитетами, которые будут распределены между ними пакетным соглашением по пропорциональному принципу, в зависимости от количества голосов избирателей. Больше всего руководящих должностей получит «Единая Россия», представители которой могут претендовать на лидерство в 16 комитетах. Также единороссы предложат своего спикера парламента, которым вновь станет Вячеслав Володин. Эксперты считают, что VIII созыв Госдумы сохранит высокий уровень работы, при этом они полагают, что депутатам нужно активнее объяснять свои действия населению.

С новой структурой

Как рассказал «Известиям» источник в нижней палате, парламентские фракции определились со своей структурой, а также кандидатами на руководящие должности. По его словам, не претерпит изменений руководство КПРФ. Лидером фракции останется Геннадий Зюганов, а вице-спикером — Иван Мельников. В ЛДПР фракцию, как и в VII созыве, возглавит Владимир Жириновский, а вот вице-спикером станет Борис Пайкин. В прошлом созыве им был сын лидера партии Игорь Лебедев. В «Справедливой России — За правду» похожая ситуация. Главой фракции останется Сергей Миронов, а вот пост вице-спикера получит Александр Бабаков. В уходящем созыве эту должность занимал Игорь Ананских. В «Новых людях» главой фракции станет Алексей Нечаев, а пост вице-спикера получит Владислав Даванков.

В едином созыве Фото: пресс-служба Государственной Думы РФ

В «Единой России» фракцию с большой вероятностью возглавит Владимир Васильев. А вот вице-спикеров у партии будет несколько. В их числе рассматриваются Сергей Неверов, Александр Жуков, Петр Толстой, Ирина Яровая, Алексей Гордеев, Анна Кузнецова. Впрочем, свое окончательное решение по всем кандидатурам партия объявит 5 октября на заседании бюро высшего и генерального советов, подчеркнул собеседник «Известий».

Также, как рассказали «Известиям» источники в парламенте, главным отличием этого созыва от предыдущего станет разукрупнение структуры комитетов Госдумы, число которых увеличится на шесть: с 26 до 32. На три самостоятельных части разделится комитет по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи. Вместо него будут образованы комитет по физкультуре и спорту, комитет по туризму и комитет по молодежной политике. Такая же участь постигнет комитет по экономполитике, промышленности и предпринимательству. Также ожидается появление самостоятельных комитетов по защите конкуренции и просвещению.

Половину комитетов возглавят представители «Единой России». В том числе речь идет о комитете по бюджету и налогам, госстроительству и законодательству, энергетике, информационной политике, культуре и других.

В едином созыве Фото: пресс-служба Государственной Думы РФ

В КПРФ рассчитывают, что сохранят за собой все руководящие посты из VII созыва. Это комитеты по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, по вопросам семьи, женщин и детей, по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока, комитет по аграрным вопросам, по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, рассказал «Известиям» источник в парламенте.

В «Справедливой России» могут рассчитывать на комитеты по ЖКХ, по финансовому рынку, по делам национальностей, а также по науке и высшему образованию. Впрочем, как сообщили в партии, поскольку она заняла третье место, то руководящих постов должно быть еще больше.

ЛДПР оставит за собой комитет по международным делам, главой которого будет переизбран Леонид Слуцкий. Эту информацию подтвердил «Известиям» зампред фракции Ярослав Нилов, отметив, что говорить о других комитетах партии он не уполномочен.

«Новые люди» могут получить комитеты по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства и по туризму.

Побольше объяснений

Официально в Госдуме воздержались от комментариев грядущих кадровых перестановок, сославшись на то, что окончательное решение о них еще не принято.

— 1 октября Владимир Путин подписал указ о первом заседании Госдумы, назначив его на 12 октября. Поэтому на этой неделе начнет работу временная депутатская рабочая группа, которой поручено провести подготовку первого заседания VIII созыва, — пояснили «Известиям» в парламенте.

Глава политической экспертной группы Константин Калачев считает, что перемены в парламенте вряд ли можно считать кардинальными, с учетом того что свои посты сохранят действующий спикер Госдумы Вячеслав Володин, а также многие руководители ключевых комитетов. При этом, как считает эксперт, это говорит об эффективности действующего руководства парламента и высоком доверии к нему президента.

В едином созыве Президент РФ Владимир Путин Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

— Но, на мой взгляд, предыдущий созыв не дорабатывал в объяснениях гражданам того, для чего он принимает тот или иной законопроект. Хотелось бы слышать об этом больше, — отметил эксперт.

Глава Института избирательных технологий Евгений Сучков также считает, что в работе парламента нового созыва вряд ли сильно что-то может поменяться, так как Госдума работает в одной системе с исполнительной властью.