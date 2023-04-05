Столтенберг заявил о поставках боеприпасов Южной Кореей странам НАТО

Поставки боеприпасов из Южной Кореи позволяют странам НАТО пополнять свои запасы, которые расходуются на помощь Украине. Такое заявление сделал 5 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг, общаясь с южнокорейскими журналистами.

«Я не буду говорить, кому и что должна поставлять Южная Корея, но, осуществляя поставки боеприпасов союзникам по НАТО, она позволяет им продолжать оказывать поддержку Украине», — отметил Столтенберг по итогам заседания глав МИД стран НАТО в Брюсселе.

Как он подчеркнул, Южная Корея — важный производитель боеприпасов.

3 апреля Столтенберг заявил, что страны НАТО отправили Украине вооружения на сумму €65 млрд и сейчас готовят программу многолетних военных поставок.

До этого, 3 марта, премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су сообщил, что Сеул пока не готов отправлять оружие Киеву. Он подчеркнул также, что в 2023 году Республика Корея планирует оказать Украине гуманитарную помощь на $130 млн. До сих пор Южная Корея предоставляла Украине гуманитарную помощь, а также предметы военного назначения, такие как каски, но не оружие.

29 ноября прошлого года МИД Республики Корея сообщил о выделении $3 млн на поддержку украинской продовольственной инициативы Grain from Ukraine. Целью стало обеспечение поставок украинского зерна в страны, в которых продовольственный кризис.

Военная и финансовая поддержка Киева усилилась на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято на фоне обострения в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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