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Онколог рассказал о снижающих вероятность развития рака прививках

Онколог Серяков: прививки против ВПЧ и гепатита B помогут снизить вероятность развития рака
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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Единственными разрешенными сегодня вакцинами, которые могут снизить риск развития онкологических заболеваний, являются прививки против вируса папилломы человека (ВПЧ) и против гепатита B. Об этом «Известиям» 5 апреля рассказал главный онколог «СМ-Клиника», врач высшей категории, доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков.

Так, он отметил, что на сегодняшний день известно около 600 штаммов ВЧП, некоторые из которых могут способствовать развитию онкологических заболеваний у человека. Наиболее опасны в этом плане 16-й и 18-й типы.

«Онкогенные типы ВПЧ у женщины могут приводить в первую очередь к развитию рака шейки матки. А у мужчин и женщин — к раку языка, гортани, ротовой полости, половых органов и колоректальному раку. Поэтому подросткам рекомендуется до вступления в половую жизнь привиться против ВПЧ, что позволит профилактировать развитие таких грозных онкологических заболеваний в течение жизни», — рассказал Серяков.

Другая вакцина, которая, по его словам, может помочь в профилактике онкологических заболеваний, — это прививка от гепатита В, часто ассоциирующегося с первичным раком печени. Как отметил онколог, она уже включена в календарь профилактических прививок детского населения РФ и вводится в роддоме. Те, кто не привился в детстве, могут сделать ее и во взрослом возрасте.

«Другие прививки пока еще проходят клинические испытания и не включены в уже разрешенные рекомендации Минздрава РФ», — подытожил Серяков.

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13 марта Серяков назвал «Известиям» продукты, способствующие развитию рака кишечника. Так, по его словам, самым вредным продуктом с точки зрения канцерогенности и влияния на риск развития онкологических заболеваний является копченая колбаса.

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