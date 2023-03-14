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Минпромторг получил обращения по работе владельцев ПВЗ Wildberries

В Минпромторге заявили, что получили обращения по проблемам ведения бизнеса владельцами ПВЗ Wildberries
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Минпромторг получил несколько обращений по проблемным вопросам ведения бизнеса владельцами пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries. Об этом 14 марта сообщили «Известиям» в министерстве.

По данным ведомства, обращения рассматриваются сотрудниками ведомства.

«Мы также направим в маркетплейс запрос, чтобы выяснить причины возникновения таких проблем и возможные пути их устранения в короткий срок», — добавили в Минпромторге.

Проведение комиссии по созданию условий саморегулирования в электронной торговле запланировано в ближайшее время, повестка заседания прорабатывается, заключили в министерстве.

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Ранее во вторник сообщалось, что прокуратурой Московской области организована проверка сведений о нарушении трудовых прав работников интернет-магазина Wildberries. Ее ход контролируется Генпрокуратурой РФ.

В этот же день пресс-служба Wildberries заявила, что информация о начале забастовок в ПВЗ не соответствует действительности. Владельцы пунктов пытались пройти в главный офис компании, а также заявили, что намерены в среду не выйти на работу.

Владельцы ПВЗ заявили, что недовольны тем, что штрафы за брак и утерянные товары списываются с них. В компании добавили, что меры безопасности усилены, а штрафы введены после того, как некоторые недобросовестные покупатели или менеджеры ПВЗ стали менять товары на дешевые аналоги или товары без маркировки.

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