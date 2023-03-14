Путин указал на тенденцию повышения уровня зарплат в России

В России идет тенденция на повышение уровня зарплат, сказал президент Владимир Путин во вторник, 14 марта.

«У нас произошло небольшое снижение и уровня реальной заработной платы, и реальных доходов населения — на 1% в первом и во втором случаях. Но тенденция сейчас идет всё-таки на повышение», — подчеркнул Путин, общаясь с рабочими Улан-Удэнского авиационного завода.

1 марта глава Минтруда России Антон Котяков сказал, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в стране с 2024 года будет больше прожиточного минимума на 17%. Он добавил, что на 2023–2025 годы в рамках федерального бюджета заложены высокие темпы роста МРОТа, то есть плюс 3% к темпам роста, которые были по прожиточному минимуму.

21 февраля Путин во время обращения с посланием Федеральному собранию выступил с инициативой увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 18,5% с 1 января 2024 года. Глава государства обратил внимание на то, что перед правительством и субъектами страны поставлена предметная задача обеспечить заметный и ощутимый рост реальных заработных плат в стране.

В начале января президент РФ поставил цель добиться роста зарплат, снижения бедности, а также увеличения рождаемости и продолжительности жизни. Путин подчеркнул, что данные задачи стоят в приоритете российских властей. Помимо этого, он дополнил, что важно выстраивать меры экономической политики таким образом, чтобы они обеспечивали дальнейшее снижение бедности и неравенства, прежде всего семей с детьми.