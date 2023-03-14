Путин призвал расселять жителей Дальнего Востока из аварийного жилья

Президент России Владимир Путин 14 марта на совещании по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов заявил, что необходимо добиться кардинального улучшения ситуации с расселением в современное жилье жителей Дальнего Востока.

«Сложилась непростая ситуация с расселением аварийного фонда. Уже в ближайшие годы нужно добиться кардинального улучшения ситуации, обеспечить людей современными квартирами и домами», — отметил Путин.

Глава государства также подчеркнул, что необходимо сделать Дальний Восток привлекательным для учебы, работы, приложить усилия для повышения качества жизни людей, создать комфортную и безопасную городскую среду.

В феврале в ходе послания Федеральному собранию Путин заявил, что в течение 10 лет в развитие сферы ЖКХ в стране будет инвестировано 4,5 трлн рублей.

В августе эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук указал, что средний срок ожидания расселения аварийного жилья в России составляет 3–4 года, а по новой программе он может сократиться до 1–1,5 года.

В июне председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов сообщил, что потребность в финансировании расселения аварийного жилья в России составляет около 1,3 трлн рублей.