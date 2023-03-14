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Путин призвал расселять жителей Дальнего Востока из аварийного жилья

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Президент России Владимир Путин 14 марта на совещании по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов заявил, что необходимо добиться кардинального улучшения ситуации с расселением в современное жилье жителей Дальнего Востока.

«Сложилась непростая ситуация с расселением аварийного фонда. Уже в ближайшие годы нужно добиться кардинального улучшения ситуации, обеспечить людей современными квартирами и домами», — отметил Путин.

Глава государства также подчеркнул, что необходимо сделать Дальний Восток привлекательным для учебы, работы, приложить усилия для повышения качества жизни людей, создать комфортную и безопасную городскую среду.

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В феврале в ходе послания Федеральному собранию Путин заявил, что в течение 10 лет в развитие сферы ЖКХ в стране будет инвестировано 4,5 трлн рублей.

В августе эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук указал, что средний срок ожидания расселения аварийного жилья в России составляет 3–4 года, а по новой программе он может сократиться до 1–1,5 года.

В июне председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов сообщил, что потребность в финансировании расселения аварийного жилья в России составляет около 1,3 трлн рублей.

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