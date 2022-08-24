Расселение аварийного жилья в России может ускориться вдвое

Сегодня средний срок ожидания расселения аварийного жилья в России составляет 3-4 года, по новой программе он может сократиться до 1-1,5 лет. Об этом «Известиям» 24 августа сообщил эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук.

Новая программа связана с законом о комплексной застройке территории и волновом расселении аварийного жилья (КРТ), сказал он.

По сути, это региональная версия московской программы реновации, уровень софинансирования в ней ниже, добавил Склянчук. Это связано с тем, что в проектах КРТ есть частные инвестиции.

«Средний срок ожидания расселения сегодня составляет 3-4 года, при КРТ он может сократиться до 1-1,5 лет при использовании жилищных сертификатов и отсутствием судебных разногласий», — сказал эксперт.

Ранее в этот день премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство РФ запустит новую программу расселения аварийного жилья. В 2022 году на эти цели предусмотрено 22,5 млрд рублей.

Первыми средства получат девять регионов, которые до 1 мая в полном объеме завершили работу по расселению из жилого фонда, признанного аварийным на начало 2017 года. Благодаря этой помощи они обновят старый фонд общей площадью 500 тыс. кв. м.

В июне президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо как можно быстрее решить вопрос расселения аварийного жилья в стране. При этом он подчеркнул, что все возможности для решения этой проблемы есть.