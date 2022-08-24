Реклама
Прямой эфир
Мир
Джонсон объявил о новом пакете военной помощи Киеву на £54 млн
Мир
ВСУ нанесли удар по Энергодару
Экономика
Иран и Россия подпишут договор о своповых поставках газа
Общество
В МЧС предупредили об аномальной жаре на черноморском побережье Кубани
Политика
Путин поручил кабмину организовать выплаты родителям школьников из Донбасса
Общество
В Минприроды назвали жару и поджоги причинами пожаров в ЦФО
Мир
Посол РФ заявил о бесполезности канадских санкций
Мир
Борис Джонсон прибыл с визитом в Киев
Экономика
ЦБ России повысил официальный курс доллара на 25 августа
Экономика
Объем продаж новостроек в Москве вырос на 30% за два месяца
Мир
ВСУ выпустили более 10 снарядов за день по району Новой Каховки
Мир
В Запорожье ждут приезда миссии МАГАТЭ на ЗАЭС в начале сентября

Расселение аварийного жилья в России может ускориться вдвое

Эксперт Склянчук сообщил, что расселение аварийного жилья в России может ускориться вдвое
0
Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сегодня средний срок ожидания расселения аварийного жилья в России составляет 3-4 года, по новой программе он может сократиться до 1-1,5 лет. Об этом «Известиям» 24 августа сообщил эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук.

Жильем поросло: строительство малоэтажек хотят стимулировать льготами
Кто получит субсидии и насколько могут снизиться цены на частные дома

Новая программа связана с законом о комплексной застройке территории и волновом расселении аварийного жилья (КРТ), сказал он.

По сути, это региональная версия московской программы реновации, уровень софинансирования в ней ниже, добавил Склянчук. Это связано с тем, что в проектах КРТ есть частные инвестиции.

«Средний срок ожидания расселения сегодня составляет 3-4 года, при КРТ он может сократиться до 1-1,5 лет при использовании жилищных сертификатов и отсутствием судебных разногласий», — сказал эксперт.

Ранее в этот день премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство РФ запустит новую программу расселения аварийного жилья. В 2022 году на эти цели предусмотрено 22,5 млрд рублей.

Первыми средства получат девять регионов, которые до 1 мая в полном объеме завершили работу по расселению из жилого фонда, признанного аварийным на начало 2017 года. Благодаря этой помощи они обновят старый фонд общей площадью 500 тыс. кв. м.

В июне президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо как можно быстрее решить вопрос расселения аварийного жилья в стране. При этом он подчеркнул, что все возможности для решения этой проблемы есть.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022