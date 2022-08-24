Правительство России запустит новую программу расселения аварийного жилья

Правительство РФ запустит новую программу расселения аварийного жилья, сообщил на заседании 24 августа премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«В стране продолжается расселение людей из аварийного жилья. Президентом поставлена задача форсировать такую работу. Для этого правительство запускает новую программу. Она ускорит снос или реконструкцию домов, которые стали непригодными для жизни за последние пять лет, до 1 января 2022 года», — сказал он.

По его словам, программа позволит россиянам быстрее переехать в комфортное и безопасное жилье.

Мишустин уточнил, что в 2022 году на эти цели предусмотрено 22,5 млрд рублей.

Первыми средства получат девять регионов, которые до 1 мая в полном объеме завершили работу по расселению из жилого фонда, признанного аварийным на начало 2017 года. Благодаря этой помощи они обновят старый фонд общей площадью 500 тыс. кв. м.

«Уровень софинансирования расходов российских субъектов РФ из федерального бюджета составит в среднем 60%. И будет определяться с учетом бюджетной обеспеченности регионов», — добавил он.

Ранее, 21 июня, президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо как можно быстрее решить вопрос расселения аварийного жилья в стране. При этом он подчеркнул, что все возможности для решения этой проблемы есть.

В разговоре с «Известиям» 1 июня председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов сообщил, что потребность в финансировании расселения аварийного жилья в России составляет около 1,3 трлн рублей.