Путин поручил ускорить процесс расселения аварийного жилья в России

Нужно как можно быстрее решить вопрос расселения аварийного жилья в России, заявил президент РФ Владимир Путин во вторник, 21 июня.

«У нас есть все необходимое, чтобы форсировать расселение аварийного жилья, обновление жилого фонда страны. Нужно ставить здесь амбициозные задачи, естественно учитывая и бюджет, возможности и ресурсы самой строительной отрасли», — сказал президент РФ на открытии заседания президиума Госсовета.

Также он отметил, что все возможности для решения этой проблемы есть.

Кроме того, президент России сказал, что для решения проблемы с жильем в стране нужны миллиарды квадратных метров, надо сломать устоявшиеся стереотипы и вкладываться в реальные активы, подразумевая стройку.

1 июня председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов отметил, что потребность в финансировании расселения аварийного жилья в России составляет около 1,3 трлн рублей. Он уточнил, что в общей сложности на территории России признано аварийным порядка 19 млн кв. м жилья.

31 мая член думского комитета по строительству и ЖКХ Александр Якубовский заявил о планах завершить работу по разработке и принятию законов, которые ускорят реализацию программы расселения аварийного жилья и позволят вывести ее на самоокупаемость. Он указал на то, что сейчас задачи расселения выполняются с опережением. Так, 60 регионов завершили годовые планы досрочно. Всего в этом году планируется переселить 130 тыс. человек, а в горизонте 2030 года — 1 млн человек.