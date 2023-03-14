В театре Ленсовета постановки с участием Боярского утверждены до мая

В петербургском Театре имени Ленсовета постановки с участием народного артиста РСФСР Михаила Боярского расписаны на несколько месяцев вперед. Об этом заявила представитель учреждения в беседе с «РИА Новости» во вторник, 14 марта.

По словам собеседницы агентства, все спектакли с участием Боярского утверждены на несколько месяцев вперед, «они стоят в афише вплоть до мая». При этом спикер отметила, что о заявлении артиста относительно завершения карьеры в театре ничего не знают.

Днем ранее, 13 марта, в эфире программы Пятого канала «Светская хроника» артист заявил, что готовится завершить карьеру по причине ухудшающегося здоровья. Помимо плохого самочувствия Боярский также отметил, что выступления на сцене не приносят ему столько удовлетворения, как раньше. По его словам, на данный период жизни он заинтересован в семье.

При этом 14 марта в комментарии телеканалу «Звезда» актер уточнил смысл своего высказывания о прерывании карьеры. Он отметил, что имел в виду отсутствие перспектив «в плане работ над новыми пьесами».

Михаил Боярский — народный, заслуженный артист РСФСР, актер театра и кино, а также певец. Одними из самых популярных его работ в театре являются спектакли «Укрощение строптивой», «В этом милом старом доме» и «Трубадур».