Реклама
Прямой эфир
Общество
Инвалида из Челябинска не пустили на борт самолета из-за электропривода в коляске
Спорт
«Локомотиву» грозит техническое поражение в матче с «Акроном» в Кубке России
Политика
Путин выразил уверенность в совершении терактов на СП «на государственном уровне»
Экономика
Moody’s ухудшило прогноз по банковской системе США
Общество
Путин призвал добиться улучшения экологической ситуации на Дальнем Востоке
Общество
Минпромторг получил обращения по работе владельцев ПВЗ Wildberries
Спорт
ФИФА объявила о новом формате чемпионата мира с 48 сборными
Мир
Командующий Объединенной группировкой войск Армении и России снят с должности
Политика
Песков заявил об отсутствии обсуждений в Кремле второй волны мобилизации
Спорт
«Металлург» выиграл у «Автомобилиста» и прошел в четвертьфинал Кубка Гагарина
Общество
Санитарная авиация «Ростеха» лишилась статуса единственного оператора санавиации в РФ
Мир
Президент Сирии Асад прибыл в Москву

В театре Ленсовета постановки с участием Боярского утверждены до мая

0
Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В петербургском Театре имени Ленсовета постановки с участием народного артиста РСФСР Михаила Боярского расписаны на несколько месяцев вперед. Об этом заявила представитель учреждения в беседе с «РИА Новости» во вторник, 14 марта.

По словам собеседницы агентства, все спектакли с участием Боярского утверждены на несколько месяцев вперед, «они стоят в афише вплоть до мая». При этом спикер отметила, что о заявлении артиста относительно завершения карьеры в театре ничего не знают.

Днем ранее, 13 марта, в эфире программы Пятого канала «Светская хроника» артист заявил, что готовится завершить карьеру по причине ухудшающегося здоровья. Помимо плохого самочувствия Боярский также отметил, что выступления на сцене не приносят ему столько удовлетворения, как раньше. По его словам, на данный период жизни он заинтересован в семье.

При этом 14 марта в комментарии телеканалу «Звезда» актер уточнил смысл своего высказывания о прерывании карьеры. Он отметил, что имел в виду отсутствие перспектив «в плане работ над новыми пьесами».

Михаил Боярский — народный, заслуженный артист РСФСР, актер театра и кино, а также певец. Одними из самых популярных его работ в театре являются спектакли «Укрощение строптивой», «В этом милом старом доме» и «Трубадур».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023