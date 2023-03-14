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Диетолог порекомендовала весной есть больше квашеной капусты

Диетолог Манило: весной фрукты и овощи старого урожая лучше заменить на квашеную капусту
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Фото: ТАСС/Мордасов Михаил
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Для профилактики авитаминоза весной стоит отказаться от фруктов и овощей старого урожая и отдать предпочтение квашеной капусте. Об этом во вторник, 14 марта, рассказала гастроэнтеролог, диетолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Елена Манило.

«В весеннем рационе стоит отказаться от фруктов и овощей старого урожая. Дело в том, что к концу зимы количество витаминов и минералов в них стремится к нулю. А если при хранении таких продуктов были допущены нарушения, они и вовсе могут быть вредны для организма», — сказала врач «Газете.Ru».

Вместо этого гастроэнтеролог советует обратить внимание на квашеную капусту, которая является хорошим источником витамина С и по содержанию аскорбиновой кислоты обгоняет даже лимоны.

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«Добавив к обеду или ужину порцию в 200 г квашеной капусты, можно покрыть половину суточной потребности взрослого человека в витамине С», — указала Манило.

Также она добавила, что в квашеной капусте содержатся бактерии, полезные для поддержания микрофлоры кишечника.

Ранее, 6 марта, нутрициолог, диетолог Ирина Писарева перечислила витамины, необходимые для поддержки иммунитета весной. Она отметила, что весна — это период межсезонья, когда чаще всего обостряются многие хронические заболевания. В силу того что не хватает тех или иных витаминов, снижается иммунитет. В первую очередь речь идет о витаминах D и C, нехватка которых обычно ощущается зимой.

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