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Актер из США Стивен Сигал назвал себя русским на миллион процентов

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Фото: Global Look Press/news.ru/Petrov Sergey
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Американский актер Стивен Сигал на учредительном съезде Международного движения русофилов в Москве 14 марта сделал заявление, что он на 100% русофил и на 1 млн процентов русский.

«Мой отец был русским, и я вырос в русской семье, моя мать также была погружена в русскую культуру <…> Мой отец был образованным человеком, и мы знали русскую литературу, культуру и традиции, всех великих авторов», — пояснил он на конгрессе.

Кроме того, Сигал заявил, что «примерно половина американского населения любит РФ». Как он добавил, «люди видят, что ими манипулируют».

«Мы думаем, что настолько велики антироссийские настроения, что вся Америка против нас, но на самом деле это не так», — подчеркнул актер.

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14 марта президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников и гостей первого конгресса Международного движения русофилов. По его словам, участников объединяет искренняя любовь к России, ее истории и культуре, интерес ко всему, что связано со страной. На встречу прибыли представители из более чем 40 стран.

Как заявил тем временем министр иностранных дел Сергей Лавров, Россия наблюдает сегодня, как нацизм захватывает всё больше европейских стран. Он подчеркнул, что необходимость противостоять диктату во всех проявлениях и демонстрировать человеческое отношение к людям становится всё актуальнее.

В ноябре 2016 года Путин подписал указ о приеме Сигала в гражданство России. В августе 2018 года Сигал стал специальным представителем Министерства иностранных дел РФ по гуманитарным связям между Москвой и Вашингтоном. Помимо этого, российский президент наградил американского актера орденом Дружбы.

Как отмечал Сигал в одном из интервью, его дед по отцовской линии родился в одном из буддистских районов РФ и в первой половине XX века переехал в Штаты. Он упоминал, что его бабушка родом из Владивостока и что некоторые его предки происходят из Санкт-Петербурга и Белоруссии. Сигал в поисках информации о семье побывал в Калмыкии, Туве и Якутии.

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