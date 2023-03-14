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Лавров заявил о «прямом нацизме» в европейских странах

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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Россия наблюдает сегодня, как нацизм захватывает всё больше европейских стран. Об этом заявил 14 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на открытии учредительного конгресса Международного движения русофилов.

«Мы видим не просто неонацизм, мы видим прямой нацизм, который охватывает все больше и больше европейских стран. Видим, как <...> разрушаются святые памятники», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров отметил, что сегодня всё актуальнее необходимость противостоять диктату во всех проявлениях и демонстрировать человеческое отношение к людям.

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Ранее в этот же день президент России Владимир Путин в обращении к участникам и гостям первого конгресса Международного движения русофилов заявил, что власти ценят их твердую решимость русофобской кампании.

В феврале постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Василий Небензя заявил, что у России больше нет доверия к Западу, поэтому «жить как прежде» уже не получится.

За месяц до этого, в январе, Лавров сообщил, что США объединяют европейские страны для борьбы против России и создают коалицию. Он сравнил эту стратегию с действиями французского императора Наполеона Бонапарта и лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.

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