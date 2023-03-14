Путин обратился к участникам первого конгресса Международного движения русофилов

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей первого конгресса Международного движения русофилов. Его обращение 14 марта опубликовала пресс-служба Кремля.

«В основе вашего зарождающегося общественного движения давние традиции дружбы и взаимоуважения, связывающие россиян с другими народами. Эти славные традиции сохранялись даже на самых крутых переломах истории», — заявил Путин.

По его словам, участников конгресса объединяет искренняя любовь к России, ее истории и культуре, интерес ко всему, что связано со страной.

«Мы высоко ценим вашу твердую решимость противостоять русофобской кампании, стремление развивать диалог и взаимовыгодное гуманитарное сотрудничество», — сказал Путин.

Ранее, 10 марта, Россия запросила на 14 марта проведение заседания Совета Безопасности (СБ) ООН по проблеме русофобии. Первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский уточнил, что обсуждение коснется темы русофобии как на Украине, так и на Западе.

В феврале постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя отмечал, что у России больше нет доверия к Западу, поэтому «жить как прежде» уже не получится. По его словам, западные страны проявили глубоко спрятанную в них русофобию.

Месяцем ранее обозреватель журнала The American Conservative Келли Бокар Влахос отмечал, что американские власти намеренно разжигали русофобию в стране, чтобы подготовить граждан к противостоянию с Россией.

В конце прошлого года глава МИД России Сергей Лавров призвал усилить поддержку россиян за рубежом из-за беспрецедентной русофобии.